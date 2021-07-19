19 Temmuz 2021, Pazartesi

GALATASARAY

PSV - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair merak edilenler...

PSV - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair merak edilenler...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.07.2021

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile eşleşti. Sarı kırmızılılar turun ilk maçında Hollanda ekibine konuk olacak. Peki, PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynanacak PSV - Galatasaray maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. (GS spor haberi)

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ilk resmi maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a konuk olacak. İşte PSV - Galatasaray maçıyla ilgili tüm bilgiler...

PSV - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki PSV - Galatasaray maçı, 21 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak. Philips Stadyumu'nda oynanacak maçı İspanyol futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandes'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Cesar Soto Grado olacak.

PSV - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

PSV ile Galatasaray arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçı Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.

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