19 Temmuz 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Radamel Falcao müjdesi!

G.Saray'a Falcao müjdesi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 Giriş Tarihi: 19.07.2021

Galatasaray'da, dün antrenmanda sakatlanan Radamel Falcao, bugün yapılan idmanla takımla çalıştı.

Galatasaray'a PSV Eindhoven ile oynanacak maç öncesi, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'dan iyi haber geldi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre tecrübeli yıldız, dün katılmadığı idmana bugün katıldı. Bu arada takımın Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli'nin özel bir program dahilinde takımdan ayrı çalıştığı bilgisi de paylaşıldı.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada;

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk ayağında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Radamel Falcao, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Sofiane Feghouli, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde tedbir amaçlı olarak takımdan ayrı çalıştı.

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