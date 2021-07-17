PSV - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? PSV - Galatasaray maçı şifresiz mi?
Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, Hollanda'da PSV Eindhoven'a konuk olacak. Kritik maçın hazırlıklarını teknik direktör Fatih Terim yönetiminde sürdüren sarı-kırmızılılar, çarşamba günü oynanacak maçta avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Peki, PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynanacak PSV - Galatasaray maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. (GS spor haberi)
Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ilk resmi maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a konuk olacak. İşte PSV - Galatasaray maçıyla ilgili tüm bilgiler...
PSV - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki PSV - Galatasaray maçı, 21 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak. Philips Stadyumu'nda oynanacak maçı İspanyol futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandes'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Cesar Soto Grado olacak.
PSV - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
PSV ile Galatasaray arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçı Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası