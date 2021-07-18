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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Shaqiri atağı! Yıldız oyuncu da Cimbom'a sıcak bakıyor

Shaqiri atağı! Cimbom'a sıcak bakıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.07.2021

Galatasaray Liverpool'un yıldızı Xherdan Shaqiri'yi gözüne kestirdi. Liverpool'dan forma şansı bulamadığı için ayrılmak isteyen 29 yaşındaki oyuncu için sarı kırmızılılar harekete geçti. İsviçreli futbolcununun da Cimbom'a sıcak baktığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Daha önce maliyeti nedeniyle alınamayan Xherdan Shaqiri için Galatasaray yönetimi bir kez daha harekete geçiyor. Fotomaç'ın haberine göre; Aslan'ın, istediği kadar forma giyemediği için Liverpool'dan ayrılmak isteyen 29 yaşındaki orta saha için kiralama teklifinde bulunacağı belirtiliyor. Kulübü ile 2 yıllık daha sözleşmesi olan İsviçreli futbolcunun sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı dile getiriliyor.

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