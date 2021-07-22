22 Temmuz 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Avrupa kupaları ön eleme turlarındaki en farklı mağlubiyetini aldı

G.Saray tarihinde bir ilk!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 22.07.2021 Giriş Tarihi: 22.07.2021

Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Hollanda'da PSV'ye 5-1 mağlup olan Galatasaray, Avrupa kupaları turlarındaki en ağır mağlubiyetini aldı. (GS spor haberleri)

Opta verilerine göre; PSV'ye 5-1 mağlup olan Galatasaray, Avrupa kupaları ön eleme turlarındaki en farklı yenilgisini aldı.

Galatasaray, ayrıca teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde Şampiyonlar Ligi elemelerinde ilk kez mağlup oldu.

İki takım arasındaki rövanş maçı, 28 Temmuz Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

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