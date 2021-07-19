Son dakika transfer haberi: Galatasaray Alanyaspor'dan Berkan Kutlu'yu kadrosuna kattı!
Galatasaray, bir süredir gündeminde olan Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılılar 23 yaşındaki oyuncu için Alanya ekibine 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Yeni sezon öncesi Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'ı renklerine bağlayan, Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen ile de her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray, bir transferi daha bitiriyor.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu için hem oyuncuyla hem de Akdeniz ekibiyle anlaşma sağladı. Galatasaray'ın Berkan için Alanyaspor'a 2.5 milyon Euro'nun biraz üzerinde bir rakam ödeyeceği öğrenildi.
Berkan Kutlu, geçtiğimiz sezon çıktığı 42 maçta 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
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