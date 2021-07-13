Son dakika spor haberi: Galatasaray uzun süredir gündeminde tuttuğu Van Aanholt transferinde mutlu sona çok yakın!
Galatasaray'da yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları hız kazandı. Saracchi'nin de takımdan ayrılmasının ardından sol bek bölgesi için arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, uzun süredir gündeminde tuttuğu Van Aanholt'ta sona çok yaklaştı. Hollandalı futbolcunun menajeri, Galatasaray yetkilileriyle görüşmek için İstanbul'a gelecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray'da sol bek arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Kırmızılı kurmayların 1. opsiyon olarak belirlediği Alex Moreno için Real Betis kulübü 2 milyon Euro'luk bonservis teklifini kabul etmedi ve fiyatın arttırılmasını Galatasaray yönetiminden talep etti.
REAL BETIS'E VETO
Buna yanaşmayan Galatasraylı kurmaylar ibreyi hemen bonservisi elinde olan Van Aanholt'a çevirdi.
GÖRÜŞMELER ARTIK İSTANBUL'DA
Crystal Palace'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Hollandalı sol bekin menajerini İstanbul'a davet etti. Takvim'in haberine göre; Hollandalı oyuncvunun menajeriyle görüşmeler artık İstanbul'a gercekleşecek.
KÜÇÜK BİR FİYAT FARKI VAR
Galatasaray'ın teklifi ile Van Aanholt'un menajerinin isteği arasında küçük bir makas farkı olduğu İstanbul'daki görüşmelerde bu durumunda halledilmesi betleniyor.
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