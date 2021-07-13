Geçtiğimiz sezon Trabzonspor maçının devre arasında oyundan alınan ve o karşılaşmadan sonra ilk 11'de yer alamayan Sofiane Feghouli'den memnun olmayan Galatasaray, kanat bölgesine transfer yapma kararı aldı. Sarı-kırmızılı ekibin geçen yıl Nice'te kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Sevilla'da bulunan Rony Lopes'i transfer listesine aldığı iddia edildi. Portekizli oyuncunun Beşiktaş'ın da gündeminde yer aldığı belirtildi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Sofiane Feghouli'den memnun olmayan G.Saray kanat oyuncusu aramaya devam ediyor. Bu isimler arasında Sevilla'nın geçen sezon Nice'e gönderdiği Rony Lopes yer alıyor. İspanyol Marca; "Rony hala genç ama Sevilla'nın kendisine neden imza attırdığını göstermeyi başaramadı. G.Saray ona iş vermekle ilgili görünüyor. Endülüs kulübü bunu düşünmek zorunda kalacak" denildi.

KARTAL DA PEŞİNDE

Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Rony Lopes için Olympiakos da devrede... Monchi'nin Yunan kulübüyle ile bir tur daha görüşme yapmaya hazırlandığı ifade edildi.

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