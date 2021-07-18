Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! Rachid Ghezzal, Berkan Kutlu, Stryger Larsen... | Gs haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayan ve gelecek sezon yoluna 3 kulvarda devam edecek olan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray'da listeye yeni isimler eklendi. Özellikle sol bek, kanat ve orta saha beklentisi olan Fatih Terim, Rachid Ghezzal, Berkan Kutlu, Stryger Larsen gibi isimleri takımda görmek istediğini yönetime iletti. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)
19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz'ı Galatasaray'a kattı.
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...
BERKAN KUTLU
Aytemiz Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu, Galatasaray'ın gündemindeki yerini koruyor. Genç futbolcu için sarı kırmızlı ekip fiyatı yükseltti. Galatasaray, Alanyaspor'a 2.4 milyon euro teklif etti.
OKAY YOKUŞLU
Orta saha arayan Galatasaray, EURO 2020'nin sona ermesiyle Okay Yokuşlu için harekete geçti. Milli futbolcunun talipleri masadan kalktı. Bu durum Galatasaray'ın elini kuvvetlendirdi.
LUAN GUILHERME
Belhanda'nın ardından 10 numara transferi gerçekleştirmeyen Aslan, 'Brezilyalı Messi' olarak adlandırılan Luan Guilherme'yi gündemine aldı. Sambacı takımdan ayrılmak istiyor.
STRYGER LARSEN
Fatih Terim'in Yedlin'in performansından memnun olmaması sonrası listesinde yer alan Stryger Larsen için Udinese ile temasa geçildi. Larsen'e 3.5 milyon euro teklif edildi. 4.5 milyon euro istendi. Ancak Udinese fiyatı 4 milyona kadar düştü. Transferin yakın zamanda gerçekleşmesi bekleniyor.
GEDSON FERNANDES
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında Benfica'dan kiraladığı ve performansı ile parmak ısırtan Gedson Fernandes için girişimler sürüyor. Galatasaray, sezon sonunda 7 milyon Euro ödeyerek Gedson Fernandes'in bonservisini almak istiyor. Portekiz ekibi ise 10 milyon Euro civarında satın alma opsiyonunda ısrarlı...
RACHID GHEZZAL
8 gol 18 asist ile oynayan ve geçtiğimiz sezona damga vuran Cezayirli yıldız için Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki rekabet sürüyor. Galatasaray, Beşiktaş'a göre yaklaşık 1 milyon euro fazla para teklifinde bulundu. Leicester City ile bonservis görüşmeleri sürüyor.
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