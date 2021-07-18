BEŞİKTAŞ NE VERİYOR?



Ghezzal geçen sezon Beşiktaş'ta 1.35 milyon euro'ya oynatmış, oyuncu için herhangi bir kiralama bedeli ödememişti. Siyahbeyazlılar, bu kez 2+1 yıllık sözleşme ve 1.5 milyon euro garanti para vaat ediyor. Pakette 750 bin euro başarı bonusu, 500 bin euro da şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi bonusu var.

