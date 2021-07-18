Son dakika spor haberi: Galatasaray Rachid Ghezzal transferinde mutlu sona çok yakın! PSV Eindhoven maçına...
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e damga vuran ve Beşiktaş'ın şampiyonluğunda en önemli pay sahiplerinden biri olan Rachid Ghezzal, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübü Leicester City'nin yolunu tuttu. İngiliz kulübü yıldız futbolcuyu takımda tutmayı düşünmezken, ligimizin devleri Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi. İki kulüp de bu transfer için yoğun mesai harcıyor ancak Galatasaray son teklifiyle mutlu sona bir adım daha yaklaştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Türkiye'de transfer gündeminin birinci sırasında Rachid Ghezzal ismi yer alıyor. Siyah-beyazlı ekibin şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Cezayirli futbolcu için, Galatasaray ve Beşiktaş kıyasıya yarışıyor.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Kendisine verebileceğimiz son teklifi yaptık. Artık kendisi kabul ederse bizimle devam eder" açıklamasını yaptı. "Beşiktaş'ın çocuğuyum' diyen bir oyuncuyla ilgilenmeyiz" diyerek Rosier defterini kapatan Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise sosyal medya hesabından 'Beşiktaş' yazısını kaldıran Ghezzal'ın transferi için yoğun çaba harcıyor.
BONSERVİSİNİ ALACAK
19 Haziran'da başkanlığa seçilen ve transferde geç kalmakla suçlanan Elmas, Ghezzal transferiyle hem takıma güç katmak hem de taraftarları coşturmayı planlıyor. Fotomaç'ın haberine göre; 29 yaşındaki oyuncu için kesinin ağzı da açıldı ve Beşiktaş'tan 1 milyon euro'nun üzerinde daha iyi bir teklif sunuldu.
Galatasaray, Ghezzal'ın Leicester City'de kazandığı 2.7 milyon euro'yu vermeye hazır. Sarı-kırmızılıların teklifinin içinde ayrıca 650 bin euro'yu bulan puan ve başarı bonusları da yer alıyor. 3 yıllık da sözleşme imzalanacak. Cimbom, Leicester City'ye de bonservis için 5 milyon euro önerdi. Şimdi İngilizlerden gelecek yanıt bekleniyor.
BEŞİKTAŞ NE VERİYOR?
Ghezzal geçen sezon Beşiktaş'ta 1.35 milyon euro'ya oynatmış, oyuncu için herhangi bir kiralama bedeli ödememişti. Siyahbeyazlılar, bu kez 2+1 yıllık sözleşme ve 1.5 milyon euro garanti para vaat ediyor. Pakette 750 bin euro başarı bonusu, 500 bin euro da şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi bonusu var.
BİO'SUNU DEĞİŞTİRDİ
Rachid Ghezzal'ın kısa bir süre önce İnstagram bio'sundaki 'Beşiktaş' yazısı ve 'kartal' emojisini kaldırması Galatasaraylıları memnun etmişti. Ayrıca, babasının "Galatasaray'dan teklif aldık ancak Beşiktaş'ta devam edeceğiz" açıklamasını da yalanlamıştı.
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Ghezzal geçen sezon Süper Lig'de 31 maçta oynadı. 8 gol, 17 asist ile siyahbeyazlı ekibin şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu.
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