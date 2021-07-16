Galatasaray'da yeni sezon öncesi şampiyonluk yaşayacak bir kadro kurulmak istiyor. Burak Elmas'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından teknik direktör Fatih Terim, kadro yapılanması için kolları sıvadı. Sarı kırmızılılarda bir diğer gündem ise transfer. Başkan Burak Elmas, bir süredir gündemde olan Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Layvin Kurzawa hakkında flaş bir açıklamada bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Yaz transfer döneminde bonservisleri elinde olan Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk ile Ankara Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz'ı renklerine bağlayan Galatasaray, beş transfer daha yapmayı planlıyor.

"KURZAWA İSTEDİĞİMİZ BİR OYUNCU"

Habertürk'e konuşan Başkan Burak Elmas, ''Layvin Kurzawa istediğimiz bir oyuncu. Bonservisiyle almak istiyoruz. PSG kulübüyle temas halindeyiz.'' dedi.

"GEDSON'UN KISA SÜREDE ARAMIZA KATILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Gedson Fernandes'in transferindeki gecikmeyi Benfica kulübündeki değişime bağlayan Başkan Elmas, ''Tam oyuncuyla anlaşmıştık ancak Benfica kulübünde adeta devrim oldu. Kısa sürede Gedson Fernandes'in aramıza katılacağını düşünüyorum. Oyuncu gelmek istiyor'' şeklinde konuştu.

İLK ETAPTA BEŞ TRANSFER PLANLANIYOR

Galatasaray ilk etapta sol bek, sağ bek, orta saha, hücuma dönük kanat oyuncusu ve bir de forvet almayı planlıyor. Takımdan ayrılacak oyuncuların durumuna göre transfer sayısı artabilir.

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