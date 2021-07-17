Galatasaray yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken, gelecek sezondan itibaren yürürlüğe girecek olan yabancı sınırlamasını da göz önünde bulunduruyor. Sarı kırmızılılar kadrosuna yerli takviye de yapmak isterken, listenin üst sıralarında Alanyasporlu Berkan Kutlu bulunuyor. Cimbom 23 yaşındaki orta saha için ısrarını sürdürüyor. Alanya ekibine yeni ve daha yüksek bir teklif yapıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Alanyaspor ile Berkan Kutlu için girişimde bulunan sarı kırmızılılar, önerdiği 2 milyon euro'luk teklifini artırdı. Fotomaç'ın haberine göre; Cimbom 23 yaşındaki orta saha için fiyatı 400 bin euro daha yükseltti ve miktarı 2.4 milyon euro'ya çekti. Alanyaspor yönetimiyle müzakereleri sürdüren yöneticiler, yıldız adayı futbolcu için ısrarını sürdürüyor.

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