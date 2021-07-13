13 Temmuz 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü! Taylan Antalyalı...
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti. Sarı kırmızılılarda Taylan Antalyalı özel program dahilinde çalıştı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Gruplar halinde çeşitli pas ve top kapma çalışmalarının yapıldığı antrenmanın ana bölümünde taktik idman gerçekleştirildi. Antrenman soğuma hareketleriyle sona ererken, Taylan Antalyalı özel programına uygun olarak çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
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