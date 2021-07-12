Son dakika Galatasaray transfer haberi: Radamel Falcao paylaşılamıyor! Katar'dan sonra Suudi Arabistan'dan da talip var

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun talipleri artıyor. Deneyimli futbolcunun son olarak Katar'dan transfer teklifi aldığı iddia edilmişti. Falcao ile ilgili yeni iddia ise Suudi Arabistan'dan teklif aldığı yönünde. Cimbom ise yıldız futbolcuyla yollarını kesin olarak ayırmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Tecrübeli oyuncunun geçtiğimiz günlerde Katar'dan transfer teklifi aldığı iddia edilmişti.