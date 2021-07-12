Son dakika Galatasaray transfer haberi: Radamel Falcao paylaşılamıyor! Katar'dan sonra Suudi Arabistan'dan da talip var
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun talipleri artıyor. Deneyimli futbolcunun son olarak Katar'dan transfer teklifi aldığı iddia edilmişti. Falcao ile ilgili yeni iddia ise Suudi Arabistan'dan teklif aldığı yönünde. Cimbom ise yıldız futbolcuyla yollarını kesin olarak ayırmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Tecrübeli oyuncunun geçtiğimiz günlerde Katar'dan transfer teklifi aldığı iddia edilmişti.
Radamel Falcao ile ilgili yeni iddia ise Suudi Arabistan'dan geldi. Takvim'in haberine göre; Suudi ekibi Al İttihad'ın 35 yaşındaki golcü için temaslara başladı.
Galatasaray Yönetimi ise 5 milyon Euro'nun üzerinde maaş alan oyuncusuyla yolları kesin olarak ayırmayı planlıyor. Yönetimin Katar'dan gelen teklifi de değerlendirdiği ve kısa süre içinde karar vereceği bildirildi.
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