16 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da corona virüsü şoku! 2 oyuncu pozitif çıktı
Galatasaray'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı kırmızılı kulüp Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven ile oynayacağı maç öncesinde, 2 oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. İşte o açıklama... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray Kulübü, bugün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testinde iki futbolcunun sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.
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