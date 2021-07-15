Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den Hakan Çalhanoğlu sözleri!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalya basınına açıklamalarda bulundu. La Gazzetta dello Sport'a konuşan tecrübeli teknik adam, Milan'dan ayrılarak Inter'e transfer olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili de konuştu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, La Gazzetta dello Sport'a özel bir röportaj verdi. Sarı kırmızılıların çalıştırıcısının sözleri şu şekilde...
"Öncelikle Hakan Çalhanoğlu adına mutluyum. Çalhanoğlu'nu severim ve güvenirim. Onu Karlsruhe'deki günlerinden bile takip ediyorum. 2013'te Türkiye için ilk kez oynadığında teknik direktörü bendim, 19 yaşındaydı. İlk maçında gol atmıştı. Hakan Çalhanoğlu'nu hala büyük bir gururla izliyorum. Türk çocuklarına örnek bir futbolcu."
"TRANSFERE ŞAŞIRMADIM"
"Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e transferindeki güzel nokta, kaderini kendinin seçmiş olması. Inter ile zirvede olmak istiyor. Milano'da 4 yıl geçirdikten sonra şehrin bir kulübünden diğerine transfer olmasına şaşırmadım. Ülkeyi ve ligi çok iyi biliyor. En iyilerle nasıl mücadele etmesi gerektiğini de biliyor."
"Hakan Çalhanoğlu ve Christian Eriksen, yıllar geçtikçe çok daha komple oyuncular haline geldiler ve yeni oyun tarzlarına adapte oldular. Ajax'taki yıllarında Eriksen, klasik bir 10 numaraydı. Zamanla daha uzun süre sahada kalmak için neredeyse bir orta saha oyuncusu haline geldi. Hakan, Christian Eriksen gibi İtalya'da büyük bir dönüşüm geçirdi. Taktiksel olarak çok gelişti."
"Inter, Eriksen sonrası için harika bir seçim yaptı. Bence her iki taraf için de çok iyi bir transfer oldu."
"HAKAN KOMPLE BİR FUTBOLCU"
Hakan Çalhanoğlu gittiği için Milan taraftarlarının üzgün olduğunu tahmin edebiliyorum. Ancak gelecekte bu tür transferleri daha fazla göreceğiz. Inter taraftarları Hakan Çalhanoğlu çok sevecek. Çünkü çok şey yapabilir. Hakan Çalhanoğlu komple bir futbolcu, eksiksiz!
"Milan hak ettiği yere, Şampiyonlar Ligi'ne döndüğü için mutluyum. Milan'sız bir Şampiyonlar Ligi hep eksikti."
"Deneyimli oyunculara ek olarak çok iyi genç oyuncular aldılar. Tabii ki Zlatan takımın lideri ama artık futbolda yaş daha az önemli. Ibrahimovic'in bu sezon da fark yaratacağına eminim."
"İTALYA 2. EVİM"
"İtalya benim ikinci evimse bunun nedeni Fiorentina'dır. Sevgili dostum Cesare Prandelli ile hala yakın temas halindeyim. Ancak Fiorentina için kolay bir sezon olmadı. Herkesin geride kalan sezondan ders aldığına eminim."
"Yeni teknik direktör Vincenzo Italiano'yu Spezia'dan tanıyorum. Artık 'çok yaşlı' olan futbolcular olmadığı gibi 'çok genç' teknik direktörler diye bir kavram da yok. Umarım Italiano, Fiorentina'yı hak ettiği başarılara taşır."
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