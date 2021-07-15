"Hakan Çalhanoğlu ve Christian Eriksen, yıllar geçtikçe çok daha komple oyuncular haline geldiler ve yeni oyun tarzlarına adapte oldular. Ajax'taki yıllarında Eriksen, klasik bir 10 numaraydı. Zamanla daha uzun süre sahada kalmak için neredeyse bir orta saha oyuncusu haline geldi. Hakan, Christian Eriksen gibi İtalya'da büyük bir dönüşüm geçirdi. Taktiksel olarak çok gelişti."