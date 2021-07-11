11 Temmuz 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Nicolae Stanciu transferinde şok yanıt!

G.Saray'a Stanciu transferinde şok yanıt!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.07.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, Nicolae Stanciu ismi öne çıkmıştı. Yıldız futbolcunun transferi için Rumen basınından flaş bir iddia geldi. Cimbom'un, 28 yaşındaki futbolcu için Slavia Prag'a resmi teklifte bulunduğu kaydedildi. Ancak Galatasaray ile Rangers'ın da istediği Stanciu için Çekya ekibinden beklenmedik yanıt geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın 10 numara arayışları devam ederken son dönemde Rumen Nicolae Stanciu ön plana çıkan isim oldu. Özellikle de Hagi ile Popescu'nun Galatasaray ziyaretlerinin ardından…

Fotomaç'ın Romanya basınından derlediği habere göre, 28 yaşındaki başarılı orta saha için İskoç şampiyonu Rangers ile Galatasaray'ın yarıştığı ifade edildi.

"Türkler bu yaz Nicolae Stanciu'yu transfer etmeyi çok istiyorlar" denilen haberde şu ifadeler kullanıldı: Slavia Prag, oyuncu için 7.5 milyon euro'dan daha az bir miktarı kabul etmeyeceğini açıkladı. Bu yüzden Galatasaray'ın teklifini 4 milyon euro'ya yükseltmesinin anlamı kalmadı. Stanciu'nun Galatasaray'a transferi düz bir çizgiye girdi.

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