Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Nicolae Stanciu'dan kötü haber! Slavia Prag'tan flaş hamle
Transfer döneminde 3 ismi kadrosuna katan Galatasaray, orta saha bölgesini de güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılı takım Belhanda'dan boşalan 10 numara bölgesi için Nicolae Stanciu'yu listenin ilk sırasına yazmıştı. Rumen oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Slavia Prag, Galatasaray'ın teklifini reddetti ve 28 yaşındaki oyuncunun maaşını ise Cimbom'un önerdiği rakama yükseltti. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve PSV Eindhoven'la oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesi transferleri bitirmek için yoğun mesai sarf eden Galatasaray'ın transfer listesindeki Rumen orta saha oyuncusu Nicolae Stanciu'da sıcak bir gelişme yaşandı!
Rumen gazeteci Emanuel Roşu kısa süre önce Galatasaray'ın 28 yaşındaki oyuncu için kulübü Slavia Prag'a teklif yaptığını sosyal medya hesabından açıklamıştı.
Teklifin yüksek olduğunu ve Stanciu'nun da İstanbul'da oynamak istediğini, bu nedenle Galatasaray'ın elinin kuvvetli olduğunu belirten Roşu, transfer için Slavia Prag'ın son kararının belirleyici olacağının altını çizmişti.
Kısa süre önce Emanuel Roşu'dan transferle ilgili yeni bir paylaşım geldi. Rumen gazeteci, Slavia Prag'ın Galatasaray'ın son teklifini reddettiğini duyurdu.
S. Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky'nin kulüp yetkilileriyle görüşerek Stanciu'nun kalması yönünde talepte bulunması sebebiyle Çek kulübünün maaş güncellemesi yaptığı öğrenildi.
Roşu'nun paylaşımına göre, S. Prag, Stanciu'nun maaşını Galatasaray'ın teklifiyle aynı rakama yükselterek yıldız ismi takımda tuttu.
30 MAÇTA 18 GOLE KATKI
Slavia ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rumen futbolcunun bonservis bedeli 7 milyon euro.
Nicolae Stanciu, takımıyla çıktığı 30 lig maçında 12 gol, 6 asistlik performansa imza attı.
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