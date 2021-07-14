15 Temmuz 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Nicolae Stanciu'dan kötü haber! Slavia Prag'tan flaş hamle

Transfer döneminde 3 ismi kadrosuna katan Galatasaray, orta saha bölgesini de güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılı takım Belhanda'dan boşalan 10 numara bölgesi için Nicolae Stanciu'yu listenin ilk sırasına yazmıştı. Rumen oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Slavia Prag, Galatasaray'ın teklifini reddetti ve 28 yaşındaki oyuncunun maaşını ise Cimbom'un önerdiği rakama yükseltti. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Nicolae Stanciu'dan kötü haber! Slavia Prag'tan flaş hamle
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.07.2021

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve PSV Eindhoven'la oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesi transferleri bitirmek için yoğun mesai sarf eden Galatasaray'ın transfer listesindeki Rumen orta saha oyuncusu Nicolae Stanciu'da sıcak bir gelişme yaşandı!

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Nicolae Stanciu'dan kötü haber! Slavia Prag'tan flaş hamle

Rumen gazeteci Emanuel Roşu kısa süre önce Galatasaray'ın 28 yaşındaki oyuncu için kulübü Slavia Prag'a teklif yaptığını sosyal medya hesabından açıklamıştı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Nicolae Stanciu'dan kötü haber! Slavia Prag'tan flaş hamle

Teklifin yüksek olduğunu ve Stanciu'nun da İstanbul'da oynamak istediğini, bu nedenle Galatasaray'ın elinin kuvvetli olduğunu belirten Roşu, transfer için Slavia Prag'ın son kararının belirleyici olacağının altını çizmişti.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Nicolae Stanciu'dan kötü haber! Slavia Prag'tan flaş hamle

Kısa süre önce Emanuel Roşu'dan transferle ilgili yeni bir paylaşım geldi. Rumen gazeteci, Slavia Prag'ın Galatasaray'ın son teklifini reddettiğini duyurdu.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Nicolae Stanciu'dan kötü haber! Slavia Prag'tan flaş hamle

S. Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky'nin kulüp yetkilileriyle görüşerek Stanciu'nun kalması yönünde talepte bulunması sebebiyle Çek kulübünün maaş güncellemesi yaptığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Nicolae Stanciu'dan kötü haber! Slavia Prag'tan flaş hamle

Roşu'nun paylaşımına göre, S. Prag, Stanciu'nun maaşını Galatasaray'ın teklifiyle aynı rakama yükselterek yıldız ismi takımda tuttu.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Nicolae Stanciu'dan kötü haber! Slavia Prag'tan flaş hamle

30 MAÇTA 18 GOLE KATKI

Slavia ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rumen futbolcunun bonservis bedeli 7 milyon euro.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Nicolae Stanciu'dan kötü haber! Slavia Prag'tan flaş hamle

Nicolae Stanciu, takımıyla çıktığı 30 lig maçında 12 gol, 6 asistlik performansa imza attı.

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