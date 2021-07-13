Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da yine yeniden Arturo Vidal bombası! Bonservissiz gelebilir
Transfer döneminde çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray, kadrosuna 3 yerli ismi katmıştı. Sarı-kırmızılılar orta sahasını güçlendirmek isterken, Inter ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Arturo Vidal'in yeniden Cimbom'un radarına girdiği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
İnter, Arturo Vidal için "gidebilir" statüsü belirlerken dünya çapında talipler ortaya çıkmaya başladı. La Gazzetta dello Sport'ta çıkan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre; America (Meksika), Flamengo ve Boca Juniors'un yanı sıra Galatasaray da "Kral Arturo" ile yakından ilgileniyor.
Haberde, "River Plate'in gölgesinde kalmaktan kurtulmak isteyen Boca, Vidal'ın masraflarının bir kısmını karşılayabilir. Ancak Galatasaray da bunu karşılamaya 'Evet' derse Vidal, Avrupa'da kalmaya daha fazla sıcak bakıyor. Türk tarafı diğer takımlar kadar hevesli görünmese de her an bir sürpriz yapabilir" denildi.
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Vidal, geçen yıl eylül ayında Barcelona'dan İnter'e 1 milyon euro'ya transfer olmuştu. İtalyan ekibin, 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki futbolcuyu, bedelsiz yollayabileceği belirtiliyor.
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