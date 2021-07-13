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GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Türk bayraklı günaydın paylaşımı! Yunanistan'ın küstahça tavrı ardından... | Gs haberleri

Galatasaray'dan Türk bayraklı günaydın paylaşımı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 Giriş Tarihi: 13.07.2021

Son dakika Galatasaray haberleri... Sarı kırmızılı ekip, gelecek sezon hazırlıkları kapsamında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile hazırlık maçı yapmak üzere Yunanistan'a gitti. Ancak, Havaalanı içerisinde Türkiye'de yapılan PCR testlerini geçerli saymayan Yunan görevliler, Fatih Terim ile ekibine zorluk çıkarttı. Bu durumun ardından Galatasaray yurda döndü. Birçok kurum, kuruluş ve takımdan destek paylaşımları geldi. Galatasaray, Türk bayraklı Günaydın mesajı yayınladı.

Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonuna hazırlanan Galatasaray, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşmak üzere Yunanistan'a iniş yaptıktan sonra görevliler tarafından küstahça karşılandı. PCR testlerini yaptırarak Yunanistan'a giden sarı kırmızılı kafilenin testlerini geçerli saymayan görevliler, tüm takımdan yeni test istedi. Yaklaşık 2 buçuk saat kadar havaalanında bekleyen Galatasaray personeli ve futbolcuları, gece saatlerinde yurda döndü.

KULÜPLER DESTEK MESAJLARI YAYINLADI!

Galatasaray'a yapılan küstahça durumun ortaya çıkmasıyla birlikte, birçok Süper Lig kulübü destek mesajı yayınladı. Ayrıca Fenerbahçe ve Beşiktaşlı taraftar sayfalarından da destek mesajları geldi.

FATİH TERİM DURUMU ANLATTI!

GALATASARAY'DAN BAYRAKLI PAYLAŞIM!

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