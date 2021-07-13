MENAJERİ İŞTE BÖYLE AÇIKLADI

DeAndre Yedlin'in menajeri Chris Megaloudis, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "DeAndre sadece Galatasaray'da oynamaya odaklanmış durumda. Aksi yönde çıkan haberler doğru değil. DeAndre, teknik direktör Fatih Terim ve ekibiyle, düzenli olarak çalışıyor. Premier Lig'de gösterdiği performansını Türkiye'de de göstermek için çalışıyorlar." dedi.