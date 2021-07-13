13 Temmuz 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da DeAndre Yedlin ayrılacak mı? Menajeri açıkladı!

Galatasaray'da, ABD'li sağ bek oyuncusu DeAndre Yedlin'in takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. Yıldız futbolcunun menajeri Chris Megaloudis, Yedlin'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Chris Megaloudis, Fatih Terim'e de mesaj gönderdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da DeAndre Yedlin ayrılacak mı? Menajeri açıkladı!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.07.2021

Galatasaray'a geçtiğimiz ara transfer sezonunda dahil olan ve teknik direktör Fatih Terim'in büyük umutlarla istediği ancak performansını beğenmediği DeAndre Yedlin ile ilgili menajeri açıklamalarda bulundu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da DeAndre Yedlin ayrılacak mı? Menajeri açıkladı!

SBI Soccer'a konuşan ABD'li futbolcunun menajeri, oyuncusunun geleceğine ilişkin net ifadeler kullandı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da DeAndre Yedlin ayrılacak mı? Menajeri açıkladı!

Bilindiği üzere Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in kadroda istemediği ve 'gönderilebilir' raporu verdiği Yedlin için, "Galatasaray'da kalacak" denildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da DeAndre Yedlin ayrılacak mı? Menajeri açıkladı!

MENAJERİ İŞTE BÖYLE AÇIKLADI
DeAndre Yedlin'in menajeri Chris Megaloudis, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "DeAndre sadece Galatasaray'da oynamaya odaklanmış durumda. Aksi yönde çıkan haberler doğru değil. DeAndre, teknik direktör Fatih Terim ve ekibiyle, düzenli olarak çalışıyor. Premier Lig'de gösterdiği performansını Türkiye'de de göstermek için çalışıyorlar." dedi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da DeAndre Yedlin ayrılacak mı? Menajeri açıkladı!

DeAndre Yedlin, Galatasaray formasıyla 12 müsabakada rol almış ve 1 gol, 1 asist üretmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Canlı yayında flaş sözler! Başka sağ bek yok mu? Canlı yayında flaş sözler! "Başka sağ bek yok mu?"
U19 | G.Saray-Trabzonspor maçının tüm detayları! U19 | G.Saray-Trabzonspor maçının tüm detayları!
Yunanistan'a sert tepki! İstedikleri kadar... Yunanistan'a sert tepki! "İstedikleri kadar..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör