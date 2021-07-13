Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da DeAndre Yedlin ayrılacak mı? Menajeri açıkladı!
Galatasaray'da, ABD'li sağ bek oyuncusu DeAndre Yedlin'in takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. Yıldız futbolcunun menajeri Chris Megaloudis, Yedlin'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Chris Megaloudis, Fatih Terim'e de mesaj gönderdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'a geçtiğimiz ara transfer sezonunda dahil olan ve teknik direktör Fatih Terim'in büyük umutlarla istediği ancak performansını beğenmediği DeAndre Yedlin ile ilgili menajeri açıklamalarda bulundu.
SBI Soccer'a konuşan ABD'li futbolcunun menajeri, oyuncusunun geleceğine ilişkin net ifadeler kullandı.
Bilindiği üzere Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in kadroda istemediği ve 'gönderilebilir' raporu verdiği Yedlin için, "Galatasaray'da kalacak" denildi.
MENAJERİ İŞTE BÖYLE AÇIKLADI
DeAndre Yedlin'in menajeri Chris Megaloudis, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "DeAndre sadece Galatasaray'da oynamaya odaklanmış durumda. Aksi yönde çıkan haberler doğru değil. DeAndre, teknik direktör Fatih Terim ve ekibiyle, düzenli olarak çalışıyor. Premier Lig'de gösterdiği performansını Türkiye'de de göstermek için çalışıyorlar." dedi.
DeAndre Yedlin, Galatasaray formasıyla 12 müsabakada rol almış ve 1 gol, 1 asist üretmişti.
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