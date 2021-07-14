Son dakika Galatasaray transfer haberi! Aslan için Wilder Cartagena iddiası...
Galatasaray için son dakika transfer iddiası... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı ekip transfer çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Yurt içinden ve yurt dışından transfer listesine eklediği isimleri bitirmek için yoğun çaba sarf eden Cimbom için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi: Galatasaray bonservisi elinde olan Wilder Cartagena ile anlaşmaya vardı. (GS transfer haberi.
Galatasaray bir taraftan 21 Temmuz Çarşamba günü PSV ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı hazırlıklarını sürdürürken diğer taraftan da transfer listesindeki isimleri en kısa sürede bitirmeye çalışıyor.
Şu ana kadar Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katan Aslan için Güney Amerika'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sarı-kırmızılılar için gündeme getirilen isim son olarak Godoy Cruz forması giyen Perulu orta saha oyuncusu Wilder Cartagena.
Arjantinli spor muhabiri Guillermo Ferretti twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cartagena'nın sarı kırmızılı ekibe gideceğini duyurdu.
Peru basınında çıkan haberlere göre ise, Cartagena'nın Galatasaray'dan aldığı teklif sonrası onunla ilgilenen Arjantin kulübü Rosario Central'e transferinin suya düştüğü belirtildi.
Haberde ayrıca, Galatasaray'ın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için sunduğu teklifin bir hayli cazip olduğu ve anlaşmanın sona yaklaştığı yazıldı.
WİLDER CARTAGENA KİMDİR?
1994 doğumlu olan Wilder Cartagena, Peru'da dünyaya geldi. Orta saha bölgesinde forma giyen Cartagena, futbol kariyerine 2012 yılında Peru'nun Alianza Lima takımında başladı.
Uzun yıllar Peru Ligi'nde forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, 2020 yılında Arjantin'in Godoy Cruz takımına transfer oldu. Godoy Cruz ile olan sözleşmesi bu yıl sona eren Cartagena, serbest oyuncu statüsünde yer alıyor.
Kariyerinde toplam 213 maça çıkan Perulu oyuncu, 7 gol ve 6 asistle oynadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası