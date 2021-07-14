14 Temmuz 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray transfer haberi! Aslan için Wilder Cartagena iddiası...

Galatasaray için son dakika transfer iddiası... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı ekip transfer çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Yurt içinden ve yurt dışından transfer listesine eklediği isimleri bitirmek için yoğun çaba sarf eden Cimbom için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi: Galatasaray bonservisi elinde olan Wilder Cartagena ile anlaşmaya vardı. (GS transfer haberi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi! Aslan için Wilder Cartagena iddiası...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 Giriş Tarihi: 14.07.2021

Galatasaray bir taraftan 21 Temmuz Çarşamba günü PSV ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı hazırlıklarını sürdürürken diğer taraftan da transfer listesindeki isimleri en kısa sürede bitirmeye çalışıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi! Aslan için Wilder Cartagena iddiası...

Şu ana kadar Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katan Aslan için Güney Amerika'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi! Aslan için Wilder Cartagena iddiası...

Sarı-kırmızılılar için gündeme getirilen isim son olarak Godoy Cruz forması giyen Perulu orta saha oyuncusu Wilder Cartagena.

Son dakika Galatasaray transfer haberi! Aslan için Wilder Cartagena iddiası...

Arjantinli spor muhabiri Guillermo Ferretti twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cartagena'nın sarı kırmızılı ekibe gideceğini duyurdu.

Son dakika Galatasaray transfer haberi! Aslan için Wilder Cartagena iddiası...

Peru basınında çıkan haberlere göre ise, Cartagena'nın Galatasaray'dan aldığı teklif sonrası onunla ilgilenen Arjantin kulübü Rosario Central'e transferinin suya düştüğü belirtildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi! Aslan için Wilder Cartagena iddiası...

Haberde ayrıca, Galatasaray'ın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için sunduğu teklifin bir hayli cazip olduğu ve anlaşmanın sona yaklaştığı yazıldı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi! Aslan için Wilder Cartagena iddiası...

WİLDER CARTAGENA KİMDİR?

1994 doğumlu olan Wilder Cartagena, Peru'da dünyaya geldi. Orta saha bölgesinde forma giyen Cartagena, futbol kariyerine 2012 yılında Peru'nun Alianza Lima takımında başladı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi! Aslan için Wilder Cartagena iddiası...

Uzun yıllar Peru Ligi'nde forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, 2020 yılında Arjantin'in Godoy Cruz takımına transfer oldu. Godoy Cruz ile olan sözleşmesi bu yıl sona eren Cartagena, serbest oyuncu statüsünde yer alıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi! Aslan için Wilder Cartagena iddiası...

Kariyerinde toplam 213 maça çıkan Perulu oyuncu, 7 gol ve 6 asistle oynadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
U19 Gelişim Ligi'nde şampiyon Trabzonspor! Özeti izleyin U19 Gelişim Ligi'nde şampiyon Trabzonspor! (Özeti izleyin)
G.Saray'da DeAndre Yedlin ayrılacak mı? Menajeri açıkladı! G.Saray'da DeAndre Yedlin ayrılacak mı? Menajeri açıkladı!
G.Saray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü! Taylan Antalyalı... G.Saray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü! Taylan Antalyalı...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör