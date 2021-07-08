08 Temmuz 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mario Lemina sürprizi! Yıldız oyuncu geri dönüyor

İki sezon önce Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mario Lemina, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı. Geçtiğimiz sezonu da Fulham'da kiralık olarak geçiren Gabonlu futbolcunun, sarı kırmızılılara geri dönmesi gündemde. Yıldız orta sahayı yeniden kiralamak isteyen Cimbom, ilk temasları kurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mario Lemina sürprizi! Yıldız oyuncu geri dönüyor
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.07.2021

Galatasaray transferde ayağını yorganına göre uzatmanın peşinde... Yeni Başkan Burak Elmas, FFP yasağı üzerinden kalkmasına rağmen kendisini zor durumda bırakacak bir hamle yapmak istemiyor. Bu yüzden de ince elenip sık dokunurken sarı-kırmızılı ekipten istemeyerek ayrılan Mario Lemina yeniden listeye eklendi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mario Lemina sürprizi! Yıldız oyuncu geri dönüyor

Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılar sezonu Fulham'da tamamlayan Mario Lemina'nın menajerine durumunu sordu. Southampton'dan hangi şartlarda bonservisini alabileceğini ya da kiralık gelebileceğini öğrenmeye çalıştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mario Lemina sürprizi! Yıldız oyuncu geri dönüyor

DÖNMEYİ ÇOK İSTİYOR

Ayrıca Lemina'nın dönerse ne kadar maaş isteyeceği hakkında da bilgi alındı. Lemina'nın menajeri şu anda Cagliari ile görüştüklerini söyledi. Ancak 27 yaşındaki futbolcunun, kendisine sürekli G.Saray'ı sorduğunu anlattı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mario Lemina sürprizi! Yıldız oyuncu geri dönüyor

Dönüş imkanı olursa yıldızın, sarı-kırmızılı formayı giymek için fedakarlık yapabileceğinden bahsetti. Galatasaray'ın, Lemina için teklif sunmadığı ama Southampton'a daha önce olduğu gibi 1 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Ayrıca oyuncuya da yıllık 2 milyon euro verilecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mario Lemina sürprizi! Yıldız oyuncu geri dönüyor

HİKAYESİ YARIM KALDI

Geçen sezon kiralık anlaşması biten Mario Lemina uzun süre Galatasaray'dan çağrı beklemişti. Hatta tatil için Bodrum'a giden futbolcu, "Bu hikaye burada bitmedi. İyi gün de olsa, kötü gün de olsa, bu takımın formasını bir kez bile giyebildiğim için onurlu ve gururluyum" mesajını yazmıştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mario Lemina sürprizi! Yıldız oyuncu geri dönüyor

30 MAÇTA OYNADI

Galatasaray'la 28 maça çıkan 1 gol atan Lemina geçen sezon Fulham'da 30 karşılaşmada oynadı. Orta sahadaki başarılı futbolunun yanı sıra 1 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Paulinho'dan G.Saray'a büyük indirim! Paulinho'dan G.Saray'a büyük indirim!
G.Saray Stanciu'da beklemede! Sunulan rakam... G.Saray Stanciu'da beklemede! Sunulan rakam...
İtalyan basını yazdı! Mario Rui Cimbom'da İtalyan basını yazdı! Mario Rui Cimbom'da
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör