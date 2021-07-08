Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mario Lemina sürprizi! Yıldız oyuncu geri dönüyor
İki sezon önce Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mario Lemina, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı. Geçtiğimiz sezonu da Fulham'da kiralık olarak geçiren Gabonlu futbolcunun, sarı kırmızılılara geri dönmesi gündemde. Yıldız orta sahayı yeniden kiralamak isteyen Cimbom, ilk temasları kurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray transferde ayağını yorganına göre uzatmanın peşinde... Yeni Başkan Burak Elmas, FFP yasağı üzerinden kalkmasına rağmen kendisini zor durumda bırakacak bir hamle yapmak istemiyor. Bu yüzden de ince elenip sık dokunurken sarı-kırmızılı ekipten istemeyerek ayrılan Mario Lemina yeniden listeye eklendi.
Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılar sezonu Fulham'da tamamlayan Mario Lemina'nın menajerine durumunu sordu. Southampton'dan hangi şartlarda bonservisini alabileceğini ya da kiralık gelebileceğini öğrenmeye çalıştı.
DÖNMEYİ ÇOK İSTİYOR
Ayrıca Lemina'nın dönerse ne kadar maaş isteyeceği hakkında da bilgi alındı. Lemina'nın menajeri şu anda Cagliari ile görüştüklerini söyledi. Ancak 27 yaşındaki futbolcunun, kendisine sürekli G.Saray'ı sorduğunu anlattı.
Dönüş imkanı olursa yıldızın, sarı-kırmızılı formayı giymek için fedakarlık yapabileceğinden bahsetti. Galatasaray'ın, Lemina için teklif sunmadığı ama Southampton'a daha önce olduğu gibi 1 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Ayrıca oyuncuya da yıllık 2 milyon euro verilecek.
HİKAYESİ YARIM KALDI
Geçen sezon kiralık anlaşması biten Mario Lemina uzun süre Galatasaray'dan çağrı beklemişti. Hatta tatil için Bodrum'a giden futbolcu, "Bu hikaye burada bitmedi. İyi gün de olsa, kötü gün de olsa, bu takımın formasını bir kez bile giyebildiğim için onurlu ve gururluyum" mesajını yazmıştı.
30 MAÇTA OYNADI
Galatasaray'la 28 maça çıkan 1 gol atan Lemina geçen sezon Fulham'da 30 karşılaşmada oynadı. Orta sahadaki başarılı futbolunun yanı sıra 1 gol, 1 asistlik katkı yaptı.
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