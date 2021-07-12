12 Temmuz 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray Patrick Van Aanholt transferinde mutlu sona ulaştı! Menajeri İstanbul'a geliyor...

Galatasaray gelecek sezonda şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmak istiyor. Özellikle bek bölgesi için transferde yoğunlaşan sarı kırmızılılar, uzun süredir gündeminde olan Patrick Van Aanholt'ta mutlu sona ulaştı. Cimbomla anlaşma sağlayan Hollandalı oyuncunun menajeri, transferde son noktayı koymak için İstanbul'a gelecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray Patrick Van Aanholt transferinde mutlu sona ulaştı! Menajeri İstanbul'a geliyor...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.07.2021

Patrick van Aanholt, Galatasaray'ın yeni sol beki olacak gibi görünüyor. Saracchi'nin boşluğunu doldurmak isteyen sarı-kırmızılı ekibin listesinin başında Mario Rui bulunuyordu. Ancak Portekizli futbolcunun transferinde yol alınamadı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Patrick Van Aanholt transferinde mutlu sona ulaştı! Menajeri İstanbul'a geliyor...

Transfer haberleriyle dikkat çeken Fabrizio Romano, "Galatasaray'ın sol bek adayları listesinde Mario Rui ilk sıradaydı ama Napoli ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşmaya varamadılar" diye yazdı. Sarı-kırmızılı kulübün bunun üzerine Van Aanholt'a yöneldiğini kaydetti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Patrick Van Aanholt transferinde mutlu sona ulaştı! Menajeri İstanbul'a geliyor...

SÖZLEŞMESİ 2+1 YILLIK

Romano, "Türkler şimdi Van Aanholt'u resme dahil etti. Taraflar bu hafta İstanbul'da bir araya gelecek" ifadesini kullandı. Nitekim bu transferle ilgili Galatasaray cephesinden gelen haberler de olumlu...

Son dakika spor haberi: Galatasaray Patrick Van Aanholt transferinde mutlu sona ulaştı! Menajeri İstanbul'a geliyor...

Fotomaç'ın derlediği habere göre; 30 yaşındaki Hollandalı'yı Avrupa'da da isteyen takımlar olduğu ancak Galatasaray'ın başarılı futbolcuya imza attırmaya çok yakın olduğu bildirildi. İstanbul'da yapılacak görüşmede son detayların halledilmesi ve Crystal defterini kapatan Van Aanholt'un 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Patrick Van Aanholt transferinde mutlu sona ulaştı! Menajeri İstanbul'a geliyor...

KİMDİR?

Kariyeri boyunca daha çok İngiltere'de forma giyen Patrick van Aanholt, bugüne kadar Leicester, Chelsea, Sunderland, Wigan ve Crystal Palace gibi kulüplerde top koşturdu. Hollandalı futbolcu toplam 381 maçta 33 gol ve 32 asiste imza attı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Patrick Van Aanholt transferinde mutlu sona ulaştı! Menajeri İstanbul'a geliyor...

22 MAÇTA OYNADI

Van Aanholt, 30 Ocak 2017 tarihinde 10.5 milyon euro'ya Crystal Palace'a transfer olmuştu. 7 milyon euro Transfermarkt değeri bulunan başarılı futbolcu, Premier League'de geçen sezon 22 maçta şans bulabildi ve 1 asist üretti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Patrick Van Aanholt transferinde mutlu sona ulaştı! Menajeri İstanbul'a geliyor...

C. Palace ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt, yaz transfer döneminde yeni adresini arıyor.

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