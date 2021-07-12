Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer harekatını sürdürüyor! Rony Lopes, Berkan Kutlu, Patrick van Aanholt... | GS haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan ve gelecek sezoan 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda yeni isimleri de gündemine aldı. Dinamo Bükreş ve Kasımpaşa ile yapılan hazırlık maçında eksikleri tespit eden teknik ekip yeni rapor sundu. Rony Lopes, Berkan Kutlu, Patrick van Aanholt gibi isimler listeye eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler ve detayları... (Gs haberleri)
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...
İSMAİL ÇOKÇALIŞ
Galatasaray, Bursaspor forması giyen genç sağ bek İsmail Çokçalış'ı gündemine aldı. Genç futbolcu ile Fatih Terim bir görüşme yaptı. Terim, 21 yaşındaki oyuncuya kendisinden uzun vadede faydalanmak istediğini belirtti. Bursaspor ile temaslar devam ediyor.
BERKAN KUTLU
Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katan Galatasaray'da bir sonraki yerli transfer hadefi Aytemiz Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu oldu. 23 yaşındaki Berkan için önce 5 milyon euro isteyen Alanyaspor'un 3 milyon euro'ya ikna edilerek imzaların bu hafta atılması bekleniyor.
DORUKHAN TOKÖZ
Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamayan Dorukhan Toköz için Galatasaray'ın devreye girdiği ve oyuncu ile görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
GASTON RAMIREZ
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Gaston Ramirez'den itiraf geldi. TYC Sports'ta yer alan habere göre Ramirez, kendisine yöneltilen transfer sorusuna, "Önceliğim kariyerime Avrupa'da devam etmek. Benim amacım, üst düzey futbol oynamak ve kararım bu yönde." dedi. Ramirez'in taliplerinden Avrupa'da yer alan tek kulüp Galatasaray. Galatasaray ile beraber River Plate ve Penarol kulübü yıldız isme talip.
ALEX MORENO
Galatasaray'ın transfer döneminde ısrarla istediği sol bek Alex Moreno'dan kötü haber geldi. Aktarılan bilgilere göre Galatasaray yönetimi, Real Betis'e Alex Moreno için 1 yıllık 2 milyon euroya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. İspanyol ekibi bu teklifi kabul etmedi.
DENNIS MAN
Galatasaray Rumen yıldız Dennis Man için devreye girdi. Orta alanda ve sağ kanatta görev yapabilen Rumen yıldızla İtalyan ekibi Milan ve son Fransa şampiyonu Lille'in de ilgilendiği öğrenildi.
PATRICK VAN AANHOLT
Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Crystal Palace ile yollarını ayıran ve serbest statüsünde yer alan Hollandalı sol bek Patrick Van Aanholt transferinde sona yaklaştı.
RONY LOPES
Sofiane Feghouli ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, Rony Lopes'i gündemine aldı. Yıldız futbolcuya olan ilgiyi menajeri doğruladı.
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