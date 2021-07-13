13 Temmuz 2021, Salı

FUTBOL

U19 Gelişim Ligi Final: Galatasaray U19-Trabzonspor U19 | CANLI

G.Saray U19-Trabzonspor U19 Final | CANLI
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 Giriş Tarihi: 13.07.2021

U19 Elit Gelişim Ligi'nde şampiyon belli oluyor. Yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor ile Kasımpaşa'yı geçen Galatasaray kozlarını paylaşıyor. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadeleye haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Futbolseverlerin A Spor kanalından takip ettiği TFF U19 Elit Gelişim Ligi play-off'larında şampiyon belli oluyor. Galatasaray ile Trabzonspor'un kozlarını paylaştığı final karşılaşması A Spor ekranlarından izleyicilere ulaşıyor.

G.Saray, çeyrek finalde uzatmalarda Beşiktaş'ı 4-2, yarı finalde ise yine uzatma dakikalarında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek finale çıktı. Trabzonspor da Göztepe'yi 3-1, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek finalde mücadele etme hakkı kazandı.

İLK 11'LER:

Galatasaray U19: Yusuf, Berkan, Emir, Metehan, Yiğit, Bartuğ, Yusuf Erdem, Göktan, Sarper, İsmail, Eren

Trabzonspor U19: Kağan, Arif, Ahmetcan, Emir Yazıcı, Ali Alperen, Mustafa, Hakan, Kadir, Veysel, Onur Emre, Muhammet

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