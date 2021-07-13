13 Temmuz 2021, Salı

TRABZONSPOR

Galatasaray U19 - Trabzonspor U19 Gelişim Ligi Finali maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray U19 - Trabzonspor U19 maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 13.07.2021

Galatasaray ve Trabzonspor'un U19 takımları muhteşem finalde karşı karşıya gelecek. Namağlup finale gelen Galatasaray, Beşiktaş'ı çeyrek final, Kasımpaşa'yı yarı finalde eledi. Trabzonspor ise, çeyrek finalde Göztepe, yarı finalde Fenerbahçe'yi geçti. Heyecanla beklenen mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki,Galatasaray U19 - Trabzonspor U19 Gelişim Ligi Finali maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | A Spor izle...

Genç yıldız adayları sahneye çıkıyor. Süper Lig U19 Gelişim Ligi finalinde Galatasaray ile Trabzonspor U19 takımları kozlarını paylaşacak. Maçın detayları futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Galatasaray U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY U19 - TRABZONSPOR U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray U19 - Trabzonspor U19 maçı 13 Temmuz Salı günü saat 21:00'da A Spor'dan naklen yayınlanacak.

GALATASARAY'IN FİNAL YOLU!

Galatasaray U19 takımı, Beşiktaş'ı normal süresi 2-2 biten karşılaşmada 4-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Galatasaray, Kasımpaşa ile yarı finalde karşılaştı. 105. dakikada Bartuğ Elmaz'ın penaltıdan attığı golle adını finale yazdırdı.

TRABZONSPOR'UN FİNAL YOLU!

Trabzonspor, Göztepe ile karşılaştı. Bordo mavili ekip çeyrek finalde Göztepe'yi 3-1 yendi ve adını yarı finale yazdırdı.

Trabzonspor, Fenerbahçe ile yarı finalde kozlarını paylaştı. Bordo mavili ekip, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek finalde Galatasaray ile eşleşti.

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