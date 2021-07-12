Son dakika Galatasaray haberleri... Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Dinamo Bükreş ve Kasımpaşa'nın ardından Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile hazırlık maçı yapacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Olympiakos-G.Saray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV Eindhoven'la karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Yunan takımı Olympiakos'la bir hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Peki, bu maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayılanacak?

OLYMPIAKOS-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray'ın Yunanistan'da Olympiakos'la karşılaşacağı maç 13 Temmuz Salı günü TSİ 21.15'te başlayacak ve Smart Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY'IN KADROSU BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Olympiakos'la oynayacağı hazırlık maçının kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı takımda yılbaşından bu yana yaşadığı talihsiz kazanın ardından gözlerinden tedavi gören Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui de mücadelenin kamp kadrosuna dahil edildi. 29 yaşındaki Omar, uzun yıllar Olympiakos'un kaptanlığı yapmıştı.

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