07 Temmuz 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Martin Linnes'e Göztepe'nin ardından ülkesinden de talip çıktı!

Göztepe de istiyordu! Ülkesinden talip çıktı
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.07.2021

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Martin Linnes, Süper Lig'den Göztepe'nin radarındaydı. Norveçli sağ beke ülkesinin takımlarından Valerenga da talip oldu. Valerenga Sportif Direktörü Jorgen Ingebrigtsen yaptığı açıklamada 29 yaşındaki futbolcuyu kadrolarına katmak istediğini söyledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Martin Linnes'in peşinde ülkesi Norveç'in takımlarından Valerenga düştü.

Valerenga Sportif Direktörü Jorgen Ingebrigtsen yaptığı açıklamada 29 yaşındaki futbolcuyu kadrolarına katmak istediğini belirtti.

Jorgen Ingebrigtsen, "Olursa onu kadromuza katmayı çok istiyoruz, cevabını bekliyoruz. O pozisyonda iki oyuncumuzu kaybettik, 2 yeni transfere ihtiyacımız var" dedi.

Galatasaray'da iki lig şampiyonluğu kazanan Linnes, 2016 yılında Molde'den transfer edilmişti. Linnes, Galatasaray'da 146 maça çıkarken, 5 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray çalışmalarını sürdürdü! Omar ve Mohamed... G.Saray çalışmalarını sürdürdü! Omar ve Mohamed...
Canlı yayında transferi açıkladı! Gedson Fernandes... Canlı yayında transferi açıkladı! "Gedson Fernandes..."
Galatasaray'dan KAP bildirimi açıklaması! Galatasaray'dan KAP bildirimi açıklaması!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör