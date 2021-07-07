Son dakika spor haberi: Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Martin Linnes'e Göztepe'nin ardından ülkesinden de talip çıktı!
Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Martin Linnes, Süper Lig'den Göztepe'nin radarındaydı. Norveçli sağ beke ülkesinin takımlarından Valerenga da talip oldu. Valerenga Sportif Direktörü Jorgen Ingebrigtsen yaptığı açıklamada 29 yaşındaki futbolcuyu kadrolarına katmak istediğini söyledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Martin Linnes'in peşinde ülkesi Norveç'in takımlarından Valerenga düştü.
Valerenga Sportif Direktörü Jorgen Ingebrigtsen yaptığı açıklamada 29 yaşındaki futbolcuyu kadrolarına katmak istediğini belirtti.
Jorgen Ingebrigtsen, "Olursa onu kadromuza katmayı çok istiyoruz, cevabını bekliyoruz. O pozisyonda iki oyuncumuzu kaybettik, 2 yeni transfere ihtiyacımız var" dedi.
Galatasaray'da iki lig şampiyonluğu kazanan Linnes, 2016 yılında Molde'den transfer edilmişti. Linnes, Galatasaray'da 146 maça çıkarken, 5 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.
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