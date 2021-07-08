Marcelo Saracchi ile devam etmeyen Galatasaray, sol bek bölgesini güçlendirmek istiyor. Bu mevki için birçok isimle görüşen sarı-kırmızılı takım için İtalyan basını Mario Rui ile anlaşıldığını yazdı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray ile ilgili bir iddia da İtalyan basınından geldi. Sarı-kırmızılı ekibin, Mario Rui için Napoli ile anlaştığı ileri sürüldü. Galatasaray'ın Portekizli sol bek için 5 milyon Euro ve bonus ödeyeceği, oyuncuya da yıllık 3 milyon euro vereceği ifade edildi. Buna karşılık, 2025 yılına kadar anlaşması bulunan 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili Galatasaray cephesinden bir açıklama gelmedi.

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