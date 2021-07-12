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GALATASARAY

Galatasaray'a Gedson Fernandes'ten iyi haber! "Gitmesine izin verilecek"

Gedson'dan iyi haber! Gitmesine izin verilecek
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 Giriş Tarihi: 12.07.2021

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, orta saha bölgesini geçtiğimiz sezon devre arasında kiraladığı Gedson Fernandes'le güçlendirmek istiyor. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Benfica'nın Joao Mario'yu kadrosuna katmasının an meselesi olduğunu ve Portekizli oyuncunun imza atması halinde Gedson Fernandes'i Galatasaray'a gitmesine izin verileceğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Fatih Terim yönetiminde yeni sezon hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda bir numaralı aday Gedson Fernandes...

Cimbom, geçen sezonun ikinci yarısında kiraladığı Portekizli orta saha oyuncusunu yeniden kiralamak için Benfica ile görüşmelerini sürdürürken, İtalya'dan sevindirici bir haber geldi.

MARIO BENFICA'YA, GEDSON G.SARAY'A!

Serie A'nın son şampiyonu Inter, Joao Mario ile yolları ayırdığını açıklarken, yıldız isimle Benfica'nın temasa geçtiği kaydedildi. Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Gedson'la aynı bölgede görev yapan Mario'nun Benfica'ya transferinin an meselesi olduğu ve bu transferin ardından Gedson'un Galatasaray'a gitmesine izin verileceğini duyurdu.

Schira, teknik direktör Fatih Terim ve Benfica Başkanı Rui Costa arasındaki görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

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