Son dakika transfer haberleri: Paulinho'dan Galatasaray'a büyük indirim!
Gedson Fernandes ve Etebo'nun ayrılmasından sonra merkez orta sahayı güçlendirmek isteyen Galatasaray, bonservisi elinde olan Paulinho'yu gündemine almı��tı. Brezilyalı yıldız ilk etapta sarı-kırmızılılardan yüksek bir maaş talep ederken, sonrasında ise indirime gitti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'a Brezilyalı yıldız Paulinho'dan müjde geldi... Takvim'in haberine göre, sarı-Kırmızılılar'ın istediği ve bonservisi elinde olan Sambacı yıldız istediği yıllık ücrette indirime gitti.
Daha önce 4 milyon Euro talep eden Paulinho, 3 milyon Euro'ya düştü. Yıldız futbolcu yıllık 3 milyon Euro'nun yanı sıra 1.5 milyon Euro da imza parası istiyor.
Cimbom imza parasını da 1 milyon Euro'ya düşürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı yıldız teklifi kabul ederse imzayı attıracak.
Paulinho'ya Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar Ligi ekiplerinin de ilgisi var. Galatasaray, Paulinho konusunda acele etmeme kararı aldı.
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