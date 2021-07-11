Diagne ve Falcao'yu gözden çıkaran Cimbom için Kalifa Coulibaly iddiaları iyice ete kemiğe bürünmeye başladı.

Fotomaç'ın Fransız basınından derlediği habere göre, "G.Saray, Fatih Terim'in listesinin en başında yer alan Nantes'in 29 yaşındaki Malili forveti için harekete geçti. Bunun için Fransız ekibi ile temaslara başladılar. Kulübü ile bir yıllık sözleşmesi bulunan Coulibaly, Türkiye yolunda" diye yazdı.

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