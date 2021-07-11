11 Temmuz 2021, Pazar

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da ilk hedef Kalifa Coulibaly!

Aslan'da ilk hedef Kalifa Coulibaly!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.07.2021

Galatasaray'da, Diagne ve Falcao’yu gözden çıkartıldı. Cimbom'da, Kalifa Coulibaly iddiaları iyice ete kemiğe bürünmeye başladı. Cimbom, Fatih Terim’in listesinin en başında yer alan Nantes’in 29 yaşındaki Malili forveti için harekete geçti. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Diagne ve Falcao'yu gözden çıkaran Cimbom için Kalifa Coulibaly iddiaları iyice ete kemiğe bürünmeye başladı.

Fotomaç'ın Fransız basınından derlediği habere göre, "G.Saray, Fatih Terim'in listesinin en başında yer alan Nantes'in 29 yaşındaki Malili forveti için harekete geçti. Bunun için Fransız ekibi ile temaslara başladılar. Kulübü ile bir yıllık sözleşmesi bulunan Coulibaly, Türkiye yolunda" diye yazdı.

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