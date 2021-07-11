11 Temmuz 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Alex Moreno için 2. operasyon!

Marcelo Saracchi ile yolların ayrılmasının ardından sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'da, Alex Moreno ismi ön plana çıkmıştı. Moreno'nun takımı Real Betis'in, sol beke transfer yapmasının ardından sarı kırmızılılarda ümitler yeşerdi. Bu gelişmeyle birlikte Galatasaray yönetiminin, transferi bitirmek için yeniden harekete geçtiği öğrenildi. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Alex Moreno için 2. operasyon!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.07.2021

Henüz yabancı transferi gerçekleştiremeyen Galatasaray'da Alex Moreno ismi bir kez daha ön plana çıktı. Juan Miranda'nın Barcelona'dan sıfır maliyetle Betis'e imza atmasından sonra, sarı-kırmızılıların uzun süredir peşinde olduğu 28 yaşındaki sol bek bir anda boşa çıktı. Bu durum, Saracchi'nin ayrılmasının ardından defansın soluna hareket getirecek bir isim arayan Galatasaray'ı umutlandırdı. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Cimbom, 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alex Moreno için yeniden Betis'in kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Alex Moreno için 2. operasyon!

KARŞISINDA İKİ RAKİP VAR

İspanyol Estadio Deportivo da konuyu sayfalarına taşıdı ve Galatasaray'ın ilgisinden bahsetti. Haberde, "Sevilla ekibi Alex Moreno'yu transfer edilebilir etikete sahip oyunculardan biri olarak piyasaya sürdü" denilerek, "Son günlerde teknik direktör Fatih Terim'in Galatasaray'ı İspanyol tarafının durumuyla bir kez daha ilgilenmeye başladı" ifadesi kullanıldı. Bu arada transferin gerçekleşme ihtimali artsa da Napoli ve Marsilya'nın da başarılı futbolcuyla ilgilenmesi Galatasaray'ı bu transferde zorlayacak etmenler arasında bulunuyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Alex Moreno için 2. operasyon!

ZAM YAPACAK

Barcelona'nın altyapısından çıkan Alex Moreno, 2019 yılında Vallecan'dan Betis'e 7 milyon euro'ya transfer olmuştu. Bu transferi bitirmek isteyen Galatasaray'ın daha önceki 3.5 milyon euro'luk teklifini artırması bekleniyor. Alex Moreno, kariyeri boyunca 289 maça çıkarken 6 gol attı, 20 de asist yaptı. Sol kanatta da forma giyebilen İspanyol oyuncu, skorer kimliğinin yanı sıra tekniği ve hızıyla öne çıkıyor.

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