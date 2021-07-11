KARŞISINDA İKİ RAKİP VAR



İspanyol Estadio Deportivo da konuyu sayfalarına taşıdı ve Galatasaray'ın ilgisinden bahsetti. Haberde, "Sevilla ekibi Alex Moreno'yu transfer edilebilir etikete sahip oyunculardan biri olarak piyasaya sürdü" denilerek, "Son günlerde teknik direktör Fatih Terim'in Galatasaray'ı İspanyol tarafının durumuyla bir kez daha ilgilenmeye başladı" ifadesi kullanıldı. Bu arada transferin gerçekleşme ihtimali artsa da Napoli ve Marsilya'nın da başarılı futbolcuyla ilgilenmesi Galatasaray'ı bu transferde zorlayacak etmenler arasında bulunuyor.