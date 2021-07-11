Yeni sezon transfer planlamasını dört bir yandan sürdüren Galatasaray'a, kötü haber geldi. PSV ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına yalnızca 12 gün kaldı. 8 numara pozisyonunda eksiği bulunan ve eski oyuncusu Mario Lemina için girişimlerde bulunan Cimbom, Southampton ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

PSV Eindhoven maçı için Galatasaray'ın önünde sadece 12 gün kaldı… Ancak 8 numara transferi sonlandırılamadı. Jorge Jesus'un 3-4-3'ünde gösterdiği performans Gedson'un Benfica'da kalma ihtimalini artırdı. Bu yüzden sarı- kırmızılılar eski dostların kapısını çalmaya başladı. Bu isimlerden birisi de Mario Lemina.



Fotomaç'ın haberine göre, sezonu Premier Lig'den düşen Fulham'da tamamlayan Gabonlu oyuncu için sarı-kırmızılılar, Southampton ile görüşüyor. Ancak henüz yeniden kiralanma konusunda yol alınabilmiş değil... Daha da kötüsü Nice de Mario Lemina için bastırıyor. Fransız ekibin, Lemina'nın transferini her an bitirebileceği ifade ediliyor.

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