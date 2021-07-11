Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a PSV maçı öncesi kötü haber! Mario Lemina elden kaçıyor
Yeni sezon transfer planlamasını dört bir yandan sürdüren Galatasaray'a, kötü haber geldi. PSV ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına yalnızca 12 gün kaldı. 8 numara pozisyonunda eksiği bulunan ve eski oyuncusu Mario Lemina için girişimlerde bulunan Cimbom, Southampton ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
PSV Eindhoven maçı için Galatasaray'ın önünde sadece 12 gün kaldı… Ancak 8 numara transferi sonlandırılamadı. Jorge Jesus'un 3-4-3'ünde gösterdiği performans Gedson'un Benfica'da kalma ihtimalini artırdı. Bu yüzden sarı- kırmızılılar eski dostların kapısını çalmaya başladı. Bu isimlerden birisi de Mario Lemina.
Fotomaç'ın haberine göre, sezonu Premier Lig'den düşen Fulham'da tamamlayan Gabonlu oyuncu için sarı-kırmızılılar, Southampton ile görüşüyor. Ancak henüz yeniden kiralanma konusunda yol alınabilmiş değil... Daha da kötüsü Nice de Mario Lemina için bastırıyor. Fransız ekibin, Lemina'nın transferini her an bitirebileceği ifade ediliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası