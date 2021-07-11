11 Temmuz 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a PSV maçı öncesi kötü haber! Mario Lemina elden kaçıyor

PSV maçı öncesi kötü haber! O yıldız elden kaçıyor
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.07.2021

Yeni sezon transfer planlamasını dört bir yandan sürdüren Galatasaray'a, kötü haber geldi. PSV ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına yalnızca 12 gün kaldı. 8 numara pozisyonunda eksiği bulunan ve eski oyuncusu Mario Lemina için girişimlerde bulunan Cimbom, Southampton ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

PSV Eindhoven maçı için Galatasaray'ın önünde sadece 12 gün kaldı… Ancak 8 numara transferi sonlandırılamadı. Jorge Jesus'un 3-4-3'ünde gösterdiği performans Gedson'un Benfica'da kalma ihtimalini artırdı. Bu yüzden sarı- kırmızılılar eski dostların kapısını çalmaya başladı. Bu isimlerden birisi de Mario Lemina.

Fotomaç'ın haberine göre, sezonu Premier Lig'den düşen Fulham'da tamamlayan Gabonlu oyuncu için sarı-kırmızılılar, Southampton ile görüşüyor. Ancak henüz yeniden kiralanma konusunda yol alınabilmiş değil... Daha da kötüsü Nice de Mario Lemina için bastırıyor. Fransız ekibin, Lemina'nın transferini her an bitirebileceği ifade ediliyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'a Stanciu transferinde şok yanıt! G.Saray'a Stanciu transferinde şok yanıt!
Cimbom'da geri sayım başladı! Gelecek hafta... Cimbom'da geri sayım başladı! Gelecek hafta...
G.Saray'a Moreno müjdesi! O hamle sonrası... G.Saray'a Moreno müjdesi! O hamle sonrası...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör