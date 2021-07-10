10 Temmuz 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Son olarak Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katan Galatasaray bu kez gözüne Dennis Man'ı kestirdi!

Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Daha önce Göztepe'den Alpaslan Öztürk, Kasımpaşa'dan Aytaç Kara'yı transfer eden Cimbom, son olarak Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven ile oynayacağı zorlu maç öncesi bir kaç transferde daha mutlu sona ulaşmak istiyor. Bir süredir gündemde olan Rumen oyuncu Dennis Man için harekete geçen Galatasaray, Avrupa'dan dev rakipleri karşısında buldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Son olarak Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katan Galatasaray bu kez gözüne Dennis Man'ı kestirdi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.07.2021

Sezonu, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı PSV Eindhoven maçı nedeniyle erken açacak olan Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı-kırmızılılar son olarak Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz'la 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

Son dakika spor haberi: Son olarak Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katan Galatasaray bu kez gözüne Dennis Man'ı kestirdi!

Rumen basınından Galatasaray için flaş bir transfer iddiası geldi. Takvim'in aktardığı habere göre bazı gazete ve internet siteleri sarı-kırmızılıların, Parma forması giyen Dennis Man'la ilgilendiğini yazdı.

Son dakika spor haberi: Son olarak Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katan Galatasaray bu kez gözüne Dennis Man'ı kestirdi!

Orta alanda ve sağ kanatta görev yapabilen Rumen yıldızla İtalyan ekibi Milan ve son Fransa şampiyonu Lille'in de ilgilendiği öğrenildi. Man'ın 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Son olarak Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katan Galatasaray bu kez gözüne Dennis Man'ı kestirdi!

DENNIS MAN KİMDİR?

26 Ağustos 1998 yılında Romanya'da dünyaya geldi. Kariyerine Vladimirescu'da başladı. Sırasıyla Atletico Arad, UTA Arad ve Steaua Bükreş takımlarında forma giyen Dennis Man, 29 Ocak 2021'de 6.5 milyon euro karşılığında Parma'ya transfer oldu. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Rumen futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 14 karşılaşmada 2 gol atarken 1 asist yaptı.

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