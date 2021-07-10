Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Patrick van Aanholt çalımı! Menajeri İstanbul'a geliyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2021/2022 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların bir süredir gündeminde yer alan ve adı Fenerbahçe ile de anılan Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'un menajerinin önümüzdeki hafta Galatasaray ile görüşmek için İstanbul'a geleceği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transferde atağa kalktı. Yaz transfer döneminde kadrosunu Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz takviyeleriyle güçlendiren sarı-kırmızılılar ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren ve adı Fenerbahçe ile de anılan Patrick van Aanholt'un menajerinin önümüzdeki hafta sarı-kırmızılılarla görüşmek için Türkiye'ye geleceğini söylerken, oyuncuya Avrupa'dan başka teklifler olduğunu da belirtti.
Romano ayrıca Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer isim olan Mario Rui için henüz anlaşma sağlanamadığını ve sarı-kırmızılıların diğer seçenekleri değerlendirdiğini söyledi.
PATRICK VAN AANHOLT KİMDİR?
Tam adı Patrick John Miguel van Aanholt olan futbolcu, 29 Ağustos 1990 tarihinde Hollanda'nın 's-Hertogenbosch kentinde dünyaya geldi. Den Bosch, PSV ve Chelsea altyapılarında forma giyen Hollandalı sol bek, 2009 yılında Chelsea ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Coventry City, Newcastle United, Leicester City, Wigan Athletic, Vitesse, Sunderland gibi takımlarda da forma giyen ve kariyerini son 4.5 sezondur Crystal Palace'da sürdüren van Aanholt, İngiliz ekibiyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımıyla yeni mukavele imzalamamıştı.
Kariyerinde 381 maçta forma giyen Hollandalı futbolcu, 33 gol ve 32 asistlik bir performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan 30 yaşındaki futbolcu, Hollanda Milli Takımı'nın formasını da 19 kez terletti.
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