Galatasaray 4-2 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Kasımpaşa'yı Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara ve Emre Akbaba'nın golleriyle 4-2 mağlup etti. (GS spor haberi)
Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray, Kasımpaşa ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Aslan, bol gollü geçen maçta 4-2'lik skorla sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren goller yerli futbolcuları Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara ve Emre Akbaba'dan geldi. Kasımpaşa'nın gollerini ise Brecka ve Ahmet Emin (p) kaydetti.
İlk hazırlık maçında Dinamo Bükreş'i Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 geçen Aslan, ikinci hazırlık maçından da galibiyetle ayrılmış oldu. Sarı kırmızılılar, üçücnü hazırlık maçında 13 Temmuz'da Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak.
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