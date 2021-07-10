Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2021/2022 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların bir süredir gündeminde yer alan ve adı Fenerbahçe ile de anılan Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'un menajerinin önümüzdeki hafta Galatasaray ile görüşmek için İstanbul'a geleceği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)