Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi! Transfer...
Galatasaray'da, transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor. Kadrosuna şu ana kadar Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'ı katan sarı kırmızılılar, geçen sezonun devre arasında kiraladığı Gedson Fernandes'i yeniden renklerine bağlama konusunda da mutlu sona çok yakın. Benfica'da yaşanan görev değişikliği transferde kilit rol oynadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Geçen sezon kiralanan ve son düzlükteki performansıyla ağızlara bal çalan Gedson Fernandes yeniden Galatasaray'a geliyor. Uzun süredir Benfica ile görüşen sarı-kırmızılı kurmaylar transferi son noktaya taşıdı.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, Cimbom, 22 yaşındaki orta sahayı satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda anlaşmaya vardı. Rakamlar tam olarak netleşmese de 2 milyon euro kiralama ödeneceği, 8 milyon euro da satın alma bedeli konulacağı iddia edildi.
Fatih Terim'in Fiorentina ve Milan'dan öğrencisi olan Rui Costa, Benfica'da Sportif Direktörlük görevinden geçici olarak başkanlığa getirildi. Başkan Vieira'nın birçok konuda suçlanıp tutuklanmasının ardından Rui Costa göreve getirilirken, bu durum Galatasaray'ın Gedson transferinde elini güçlendirdi.
Costa, geçen sezon devre arasında Terim'le yaptığı görüşme sonucu Gedson'un kiralanmasına izin vermişti. Gedson'un herhangi bir aksilik çıkmazsa G.Saray'ın 21 Temmuz'da Hollanda'da PSV ile yapacağı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında sahada olacağı öğrenildi.
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