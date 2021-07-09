09 Temmuz 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor! Barış Alper Yılmaz...

G.Saray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor! Barış Alper Yılmaz...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 Giriş Tarihi: 09.07.2021

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın bir bölümü basına açık gerçekleştirildi. TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nden transfer edilen ve 5 yıllık sözleşme imzalanan Barış Alper Yılmaz'ın da yer aldığı idmanda, genç oyuncu performans antrenörü Yasin Küçük eşliğinde takımdan ayrı fiziksel çalışma yaptı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idmanda futbolcular, top kapma çalışması yaptı. Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncular, dar alanda toplu oyunlar üzerinde durdu. Bu bölümde futbolcuların neşeli ve hırslı hareketleri ile birbirlerine yaptığı şakalar dikkati çekti.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında 10 Temmuz'da Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile hazırlık maçı yapacak.

BARIŞ ALPER YILMAZ ANTRENMANDA

Galatasaray'ın yeni transferi Barış Alper Yılmaz, Florya'da ilk idmanına çıktı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nden transfer edilen ve 5 yıllık sözleşme imzalanan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, performans antrenörü Yasin Küçük eşliğinde takımdan ayrı fiziksel çalışma yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, antrenmandan önce genç futbolcuyla kısa süre konuştu.

ANTRENMANA ÖZEL KONUK

Galatasaray Kulübünün yeni uygulaması kapsamında idmanı bir grup taraftar da izledi.

Sezon boyunca sürecek organizasyonların ilkinde, Galatasaray Lisesi veya Galatasaray Üniversitesinden 2021 yılında mezun olan ve en az 1 doz corona virüsü aşısı yaptıran yaklaşık 30 genç, idmanı yerinde takip etti.

Ayrıca teknik direktör Fatih Terim, antrenmandan önce saha kenarında bulunan engelli bir taraftarla ilgilenerek fotoğraf çekildi.

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