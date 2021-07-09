09 Temmuz 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan ayrılan Okan Kocuk resmi açıklama gelmeden Giresunspor antrenmanına çıktı!

Cimbom'dan ayrıldı! Resmi açıklama gelmeden antrenmana çıktı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.07.2021

Galatasaray ile yollarını ayıran kaleci Okan Kocuk, Giresunspor ile anlaşma sağladı. 25 yaşındaki file beklçisi, henüz resmi bir açıklama olmadan Karadeniz ekibiyle antrenmanlara başladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Bir süredir Galatasaray'la yollarını ayıracağı konuşulan Okan Kocuk, Giresunspor'la idmanlara çıkıyor. Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor'un, sosyal medya hesabından yaptığı antrenman paylaşımlarında Galatasaraylı file bekçisi Okan Kocuk'un da yer alması dikkat çekti.

Henüz iki kulüpten de resmi bir transfer açıklaması gelmedi. Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte, "Galatasaray'dan Okan Kocuk ile anlaştık ve birkaç gün içinde imzaları atacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'a 2019'un yaz transfer döneminde gelen 25 yaşındaki file bekçisi, sarı-kırmızılıların kalesini toplamda 24 karşılaşmada korudu. Kocuk, 5 maçı gol yemeden tamamlarken ağlarında ise 35 gol gördü.

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