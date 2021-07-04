04 Temmuz 2021, Pazar
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarına devam etti. (GS spor haberi)
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki çalışmaya ısınma hareketleri ile başlayan sarı-kırmızılılar, antrenmanı 2x35 dakikalık 11'e 11 çift kale maç yaparak tamamladı.
Galatasaray'ın bugünkü çalışmasını efsane futbolcular Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu da takip etti. Hagi ve Popescu, çift kale maçı teknik direktör Fatih Terim ile beraber izledi.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını salı günü saat 19.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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