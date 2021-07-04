04 Temmuz 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.07.2021

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarına devam etti. (GS spor haberi)

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki çalışmaya ısınma hareketleri ile başlayan sarı-kırmızılılar, antrenmanı 2x35 dakikalık 11'e 11 çift kale maç yaparak tamamladı.

Galatasaray'ın bugünkü çalışmasını efsane futbolcular Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu da takip etti. Hagi ve Popescu, çift kale maçı teknik direktör Fatih Terim ile beraber izledi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını salı günü saat 19.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

G.Saray idmanında büyük sürpriz! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
F.Bahçe mi? G.Saray mı? Yarmolenko kararını verdi F.Bahçe mi? G.Saray mı? Yarmolenko kararını verdi
Alpaslan Öztürk'ün Galatasaray anısını eşi paylaştı! Alpaslan Öztürk'ün Galatasaray anısını eşi paylaştı!
Çarpıcı Falcao kıyası! Emre ve yeni sözleşme... Çarpıcı Falcao kıyası! "Emre ve yeni sözleşme..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör