Son dakika spor haberleri: Transfer müjdesini verdi! Galatasaray'dan 3 bomba birden
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı renklerine bağlayan, iç transferde de Fernando Muslera, Marcao, Ömer Bayram, Emre Taşdemir ve Emre Akbaba gibi isimlerle sözleşme yenileyen Cimbom, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdürüyor. Yönetim, 2021/2022 sezonunda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isterken; A Spor yorumcusu ve Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, sarı-kırmızılıların transfer gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. (GS spor haberi)
A Spor yorumcusu ve Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın gündemine ilişkin Sabah Gazetesi'ne konuştu. Tüzemen, sarı-kırmızılılardaki transfer çalışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
"ELMAS VE YÖNETİMİ 3 YENİ TRANSFER İÇİN KOLLARI SIVAYACAK"
Galatasaray yönetiminin göreve geldikten sonra ilk icraatlarını nasıl buldunuz?
Burak Elmas ve yönetimi, göreve geldikleri ilk gün ödenmemiş borçlarla karşılaştı. Üstelik G.Saray'ın transfer tahtası da kapalıydı. Oysa eski başkan Mustafa Cengiz veda konuşmasında, futbolculara olan borçların ödendiğini dile getirmişti. Borç şoku yaşayan Başkan Elmas, önce futbolcuların paralarını hesaplarına yatırdı. Ardından transfer tahtasını kapatan Tudor'un borcunu ödedi. Çok şaşırdım, çünkü Cengiz yönetimi 3.5 yıl görevde kaldı ama Tudor'un borcunu ödememişler. Oysa yönetimlerde devamlılık esastır. Elmas'a bu borç kalmamalıydı. Yeni yönetimin en büyük icraatı, Oğulcan davasını sonuçlandırmak oldu. Ayrıca localardan oluşan vergi borcunu da kaldırttı. Önümüzdeki hafta Elmas ve yönetimi, 3 yeni transfer için kollarını sıvayacak.
"TERİM'İN İSTEDİĞİ LİDER OYUNCU LİGE YETİŞİR"
Galatasaray eğer oyuncu gönderemezse eldeki kadroya kaç takviye gerekir?
G.Saray'ın kadrosu iyi ama takviyeye ihtiyacı var. PSV maçına transfer yapılmazsa şu kadroyla çıkabilir: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir (Ömer Bayram), Aytaç Kara, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Feghouli, Babel, Falcao (Mostafa Mohamed). Ancak yönetim, Gedson Fernandes ve bir sol bek transferini PSV maçına yetiştirmeye çalışıyor. Hatta Terim, Yedlin'den memnun olmadığı için yeni bir sağ bek de gelebilir. Fatih Hoca'nın istediği lider oyuncu da büyük ihtimalle lige yetişir.
"GALATASARAY'IN TUR ŞANSI ÇOK YÜKSEK"
G.Saray, PSV'yi eleyebilir mi? Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma şansı var mı?
G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde daha önceden elde ettiği başarılar var. PSV güçlü bir ekip ancak çok önemli iki oyuncusu Malen ve Dumfries'i kaybetmek üzere. Çünkü Malen'e Dortmund, G.Saray'ın da istediği Dumfries'e Everton talip. Bu iki oyuncu da gitmek istediklerini kulübe bi-l dirmişler. İki yıldız oynamazsa PSV ciddi bir kan kaybı yaşar. Bu da G.Saray'ın tur şansını çoğaltır.
"DIAGNE ADA'DA KALIR FALCAO İSE ÇOK HIRSLI"
Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'den bu sezon için umudunuz var mı?
G.Saray, Diagne'den faydalanamaz çünkü Senegalli golcü futbol hayatına İngiltere'de devam etmek istiyor. Yönetim de Diagne'yi yeni transferlere kaynak sağlayacak bir şekilde iyi bir ücretle satmaya uğraşıyor. İstanbul'a bile gelmeyen Diagne, büyük ihtimalle İngiltere'de kalacak. Falcao'nun Florya'daki çalışmaları görenleri şaşırtıyor. Kolombiyalı golcü müthiş hırslıymış, form grafiği de yükseliyormuş. Falcao ile ilgili acaba 'bu sene, o sene' diyebilir miyiz , merak ediyorum. Eğer Falcao, sakatlanmaz, kafasına futbol oynamayı yerleştirirse G.Saray ciddi bir katkı alır. Falcao'nun da aldığı ücreti düşünürsek, ayrılmaya pek niyeti yok. Ancak yönetim, yüksek maliyetinden ve yaşından (35) dolayı 3'e 5'e bakmadan Falcao'yu satmayı planlıyor. Yani G.Saray'dan gidip gitmemesi konusunda kararı Falcao verir.
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