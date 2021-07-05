"DIAGNE ADA'DA KALIR FALCAO İSE ÇOK HIRSLI"

Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'den bu sezon için umudunuz var mı?

G.Saray, Diagne'den faydalanamaz çünkü Senegalli golcü futbol hayatına İngiltere'de devam etmek istiyor. Yönetim de Diagne'yi yeni transferlere kaynak sağlayacak bir şekilde iyi bir ücretle satmaya uğraşıyor. İstanbul'a bile gelmeyen Diagne, büyük ihtimalle İngiltere'de kalacak. Falcao'nun Florya'daki çalışmaları görenleri şaşırtıyor. Kolombiyalı golcü müthiş hırslıymış, form grafiği de yükseliyormuş. Falcao ile ilgili acaba 'bu sene, o sene' diyebilir miyiz , merak ediyorum. Eğer Falcao, sakatlanmaz, kafasına futbol oynamayı yerleştirirse G.Saray ciddi bir katkı alır. Falcao'nun da aldığı ücreti düşünürsek, ayrılmaya pek niyeti yok. Ancak yönetim, yüksek maliyetinden ve yaşından (35) dolayı 3'e 5'e bakmadan Falcao'yu satmayı planlıyor. Yani G.Saray'dan gidip gitmemesi konusunda kararı Falcao verir.

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