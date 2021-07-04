Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminden 206 milyon TL'lik ödeme!
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, oyuncuların maaş alacakları, bonuslar ve vergileri kapsayan borçlar ile ilgili 20 milyon euro (206 milyon TL) kasa kolaylığı sağladı. Yapılan bu ödemelerin ardından transferlerin arka arkaya açıklanması bekleniyor. (GS spor haberi)
Yeni yönetimden 20 milyon euro'luk kasa kolaylığı... Burak Elmas ve ekibi geçmiş dönemden kalan acil borçları ödeyip transfer tahtasını açtırdı. Burak Elmas yönetimi göreve başlar başlamaz mali zorluklarla karşı karşıya kaldı. Eski teknik direktör Igor Tudor'a olan borçlar yüzünden ilk etapta 800 bin euro'luk ceza ödendi ve transfer tahtası açıldı.
Sabah'ta yer alan habere göre geçen sezondan kalan oyuncuların maaş alacakları, bonuslar ve vergilerin de yer aldığı ödemeler kısa süre içinde yapıldı. Toplamda yeni yönetimin 20 milyon euro (206 milyon TL) ödeme yaptığı öğrenildi. Sarı kırmızılılar acil ödemeleri yaparken, yönetimden bası isimlerin de kasa kolaylığı sağladığı öğrenildi. Yönetim şimdi transfer için net adımlar atmaya hazırlanıyor.
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