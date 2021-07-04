04 Temmuz 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'dan Arda Turan'a Emre Belözoğlu modeli!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 5 ismin sözleşmesini yenilerken kadroya ise 2 yeni takviye yaptı. Sarı-kırmızılılardan, sözleşmesi sona eren fakat takımla antrenmanlara devam eden Arda Turan için ise flaş bir karar alınabilir. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'dan Arda Turan'a Emre Belözoğlu modeli!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.07.2021

Arda Turan'ın geleceğiyle ilgili olarak yeni bir karar alındı. Galatasaray'a geçen sezon 9 yıllık aranın ardından geri dönen Arda Turan, sözleşmesindeki opsiyon maddesini karşılayamayınca mukavelesi otomatik olarak sona ermiş, eski başkan Mustafa Cengiz de 34 yaşındaki oyuncu ile yeni sözleşme imzalamamıştı.

Galatasaray'dan Arda Turan'a Emre Belözoğlu modeli!

ELMAS VE TERİM'LE DÖNDÜ
Burak Elmas'ın başkan seçilmesi ve Fatih Terim'in tekrardan teknik direktörlük görevine dönmesinin ardından Arda Turan, resmi olarak sözleşme imzalamasa da Sarı-Kırmızılı takımla birlikte çalışmalara başladı.

Galatasaray'dan Arda Turan'a Emre Belözoğlu modeli!

SPORTİF DİREKTÖRLÜK
Takvim'in haberine göre; Fatih Terim'in takımla çalışmalarını sürdürmesine rağmen Arda Turan'ı tıpkı geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun gerçekleştirdiği gibi sportif direktörlük görevi için düşündüğü öğrenildi.

Galatasaray'dan Arda Turan'a Emre Belözoğlu modeli!

"G.SARAY'A HİZMET EDECEK BİR KARAKTER"
Terim'in saha dışında fikirlerine sıklıkla başvurduğu ve daha önce de "Galatasaray'a saha içi ve saha dışında hizmet edecek bir karakter" yorumunu yaptığı Arda'nın bu sezonki geleceğinin henüz netleşmediği Terim'in kısa süre içinde yıldız ismin, futbolcu ya da sportif direktör olarak Florya'da yer alacağına karar vereceği belirtildi.

Galatasaray'dan Arda Turan'a Emre Belözoğlu modeli!

TERİM'İN EN GÜVENDİĞİ İSİM
Saha dışında Fatih Terim'in en çok güvendiği isim olan Arda Turan'ın geçtiğimiz sezon deneyimli hoca ile maç günleri öncesi Florya'da kampa girdiği biliniyordu.

Galatasaray'dan Arda Turan'a Emre Belözoğlu modeli!

32 MAÇ, 4 GOL-2 ASİST
Arda Turan geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile 32 maça çıkmış 4 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu.

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