Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Nicolae Stanciu, Arturo Vidal, Gedson Fernandes... | GS haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... Şampiyonluğu 2 gol averajıyla kaçıran Galatasaray, gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefliyor. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekip, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekipte Nicolae Stanciu, Arturo Vidal ve Gedson Fernandes gündeme geldi. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...
İSMAİL ÇOKÇALIŞ
Galatasaray, Bursaspor forması giyen genç sağ bek İsmail Çokçalış'ı gündemine aldı. Genç futbolcu ile Fatih Terim bir görüşme yaptı. Terim, 21 yaşındaki oyuncuya kendisinden uzun vadede faydalanmak istediğini belirtti. Bursaspor ile temaslar devam ediyor.
BERKAN KUTLU
Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katan Galatasaray'da bir sonraki yerli transfer hadefi Aytemiz Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu oldu. 23 yaşındaki Berkan için önce 5 milyon euro isteyen Alanyaspor'un 3 milyon euro'ya ikna edilerek imzaların bu hafta atılması bekleniyor.
DORUKHAN TOKÖZ
Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamayan Dorukhan Toköz için Galatasaray'ın devreye girdiği ve oyuncu ile görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
GEDSON FERNANDES
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve geleceğin yıldızları arasında gösterilen Gedson Fernandes, yeniden transfer edilmek isteniyor. Gedson Fernandes ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Gedson'la aynı bölgede görev yapan Mario'nun Benfica'ya transferinin an meselesi olduğu ve bu transferin ardından Gedson'un Galatasaray'a gitmesine izin verileceğini duyurdu.
PATRICK VAN AANHOLT
Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Crystal Palace ile yollarını ayıran ve serbest statüsünde yer alan Hollandalı sol bek Patrick Van Aanholt transferinde sona yaklaştı. Hollandalı yıldızın menajeri İstanbul'a davet edildi.
RONY LOPES
Sofiane Feghouli ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, Rony Lopes'i gündemine aldı. Yıldız futbolcuya olan ilgiyi menajeri doğruladı. Öte yandan İspanyol basını transfer ile ilgili detayları verdi. Beşiktaş'ın ve Olympiakos'un da yıldız isimle ilgilendiğini yazdı.
NICOLAE STANCIU
Romanya futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Nicolae Stanciu için teklif yükselten Galatasray, Slavia Prag'a 6 milyon euro önerdi. Slavia Prag, 7.5 milyon euro istemişti.
ARTURO VIDAL
Dünyaca ünlü yıldızlardan olan Arturo Vidal yeniden Galatsaray'ın gündemine geldi. Çizme basınından La Gazzetta dello Sport'un iddiasına göre; America (Meksika), Flamengo ve Boca Juniors'un yanı sıra Galatasaray da "Kral Arturo" ile yakından ilgileniyor.
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