Türk futbolunun yıldız adayları A Spor'da. Antalya'da başlayan U19 Gelişim Ligleri Finalleri'nde normal sezonu ilk 8'de bitiren ekipler, tek maçlı eliminasyon sistemine göre mücadele ediyor. Galatasaray çeyrek finalde Beşiktaş'ı elerken, Kasımpaşa ise Alanyaspor'u mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesini canlı olarak aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

Türk futbolunun yıldız adayları A Spor'da. Dün Antalya'da başlayan U19 Gelişim Ligleri Finalleri'nde normal sezonu ilk 8'de bitiren ekipler, tek maçlı eliminasyon sistemine göre mücadele ediyor.

Çeyrek finalde Galatasaray Beşiktaş'ı 4-2 devirerek yarı finale yükselirken, Kasımpaşa ise Alanyaspor'u penaltılar sonucunda mağlup etti.

Bugün ise saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Alanyaspor ile Kasımpaşa'nın U19 takımları karşılaşıyor. Mücadeleyi canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

Galatasaray U19 - Kasımpaşa U19 maçını canlı izlemek için:

GALATASARAY U19 - KASIMPAŞA U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray U19 - Kasımpaşa U19 maçı saat 20.00'de başladı ve A Spor ve aspor.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

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