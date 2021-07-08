08 Temmuz 2021, Perşembe

FUTBOL

Galatasaray U19 - Kasımpaşa U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi

Galatasaray U19 - Kasımpaşa U19 maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.07.2021

Dev kulüpler, Süper Lig U19 Gelişim Ligi finallerinde karşı karşıya geliyor. Galatasaray ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Galatasaray U19 - Kasımpaşa U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | A Spor izle...

Genç yıldız adayları sahneye çıkıyor. Süper Lig U19 Gelişim Ligi finallerinde Galatasaray ile Kasımpaşa U19 takımları kozlarını paylaşacak. Maçın detayları futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Galatasaray U19 - Kasımpaşa U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY U19 - KASIMPAŞA U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray U19 - Kasımpaşa U19 maçı 8 Temmuz Perşembe günü saat 20:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ'I 4 GOLLE GEÇTİ

Galatasaray U19 takımı, Beşiktaş'ı normal süresi 2-2 biten karşılaşmada 4-2 yenerek yarı finale yükseldi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Gençler yarı final sahnesinde! Dev heyecan A Spor'da Gençler yarı final sahnesinde! Dev heyecan A Spor'da
🔥Mesut'a özel uygulama! Mavi Kart... 🔥Mesut'a özel uygulama! Mavi Kart...
Abdulkadir Bitigen'e UEFA'dan görev Abdulkadir Bitigen'e UEFA'dan görev
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör