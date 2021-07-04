04 Temmuz 2021, Pazar
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Galatasaray U19 - Beşiktaş U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
Dev kulüpler, Süper Lig U19 Gelişim Ligi finallerinde karşı karşıya geliyor. Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Galatasaray U19 - Beşiktaş U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | A Spor izle...
Genç yıldız adayları sahneye çıkıyor. Süper Lig U19 Gelişim Ligi finallerinde Galatasaray ile Beşiktaş U19 takımları kozlarını paylaşacak. Maçın detayları futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Galatasaray U19 - Beşiktaş U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY U19 - BEŞİKTAŞ U19 MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray U19 - Beşiktaş U19 maçı 4 Temmuz Pazar günü saat 22:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.
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