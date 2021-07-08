08 Temmuz 2021, Perşembe

GALATASARAY

U19 Gelişim Ligi Yarı Final: Galatasaray 0-0 Kasımpaşa (Uzatmalar sonucu: 1-0) | İlk finalist Galatasaray! | ÖZETİ İZLEYİN

U19 Gelişim Ligi'nde ilk finalist G.Saray! | Özeti izleyin
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 Giriş Tarihi: 08.07.2021

Süper Lig U19 Gelişim Ligi yarı final maçında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk 90 dakikası golsüz eşitlikle sona ererken maçı uzatmalar sonucunda Galatasaray 1-0 kazandı ve finale yükselen taraf oldu.

Süper Lig U19 Gelişim Ligi yarı final maçında Galatasaray ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk 90 dakikasında gol sesi çıkmazken, maç uzatmalara gitti.

A Spor'da canlı yayınlanan mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 105. dakikada Bartuğ Elmaz'ın penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray finale yükselirken, Kasımpaşa ise yarı finalde turnuvaya veda etti. Sarı-kırmızılılar finalde Fenerbahçe-Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

MAÇIN ÖZETİ

Galatasaray U19 1-0 Kasımpaşa U19 | MAÇ ÖZETİ

İŞTE MAÇIN GOLÜ

GOL | Galatasaray U19 1-0 Kasımpaşa U19

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
VAR inceledi G.Saray penaltı kazandı! VAR inceledi G.Saray penaltı kazandı!
İspanyol basını yazdı! Moreno G.Saray'a çok yakın İspanyol basını yazdı! "Moreno G.Saray'a çok yakın"
G.Saray'dan sol bek harekatı! EURO 2020'de göz doldurdu G.Saray'dan sol bek harekatı! EURO 2020'de göz doldurdu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör