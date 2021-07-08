Süper Lig U19 Gelişim Ligi yarı final maçında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk 90 dakikası golsüz eşitlikle sona ererken maçı uzatmalar sonucunda Galatasaray 1-0 kazandı ve finale yükselen taraf oldu.

A Spor'da canlı yayınlanan mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 105. dakikada Bartuğ Elmaz'ın penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray finale yükselirken, Kasımpaşa ise yarı finalde turnuvaya veda etti. Sarı-kırmızılılar finalde Fenerbahçe-Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

MAÇIN ÖZETİ

İŞTE MAÇIN GOLÜ

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ