08 Temmuz 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
U19 Gelişim Ligi Yarı Final: Galatasaray 0-0 Kasımpaşa (Uzatmalar sonucu: 1-0) | İlk finalist Galatasaray! | ÖZETİ İZLEYİN
Süper Lig U19 Gelişim Ligi yarı final maçında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk 90 dakikası golsüz eşitlikle sona ererken maçı uzatmalar sonucunda Galatasaray 1-0 kazandı ve finale yükselen taraf oldu.
Süper Lig U19 Gelişim Ligi yarı final maçında Galatasaray ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk 90 dakikasında gol sesi çıkmazken, maç uzatmalara gitti.
A Spor'da canlı yayınlanan mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 105. dakikada Bartuğ Elmaz'ın penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray finale yükselirken, Kasımpaşa ise yarı finalde turnuvaya veda etti. Sarı-kırmızılılar finalde Fenerbahçe-Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
MAÇIN ÖZETİ
İŞTE MAÇIN GOLÜ
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası